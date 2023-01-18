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美儲放在以色列軍火移交烏克蘭 考驗以俄關係

中央社耶路撒冷18日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導，美國正將儲放在以色列的軍火轉交給烏克蘭，以供對方用於對抗俄羅斯的戰爭。一名以色列官員已對路透證實此消息。

根據「紐約時報」（New York Times）報導，華府這回決定將約30萬枚155毫米砲彈從以色列移往烏克蘭，其中約半數已運到歐洲，準備再送交給烏克蘭。

美國五角大廈將軍火儲放在以色列已有數十年歷史，目的為了供以色列戰時緊急之用，或可轉運給其他美國盟友。

紐約時報指出，美方在2022年做出這項決定。以色列軍方一名發言人告訴路透，當時的以色列總理拉皮德（Yair Lapid）批准這起軍火移交。但美國行動並不需要獲得以方正式同意。

問及紐時的報導時，這名發言人僅表示：「在美方要求下，儲放在以色列的美國裝備已在數週前轉交給美國武裝部隊。」

對於2022年12月29日再度執政的以色列保守派總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）而言，在他任內已經或即將發生這樣的美方軍火移交，可能考驗他在先前擔任總理時與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）建立的關係。

內唐亞胡曾提到要重新檢視以色列對俄烏戰爭的政策，但他仍未承諾要直接供應任何武器給基輔。他的前任、僅執政6個月的中間派總理拉皮德則積極表達對烏克蘭的支持。

美國駐以色列大使館並未立即對紐時的報導置評。烏克蘭駐以大使科爾尼丘克（Yevgen Korniychuk）接受電話訪問時告訴路透，他「不知道」報導是否屬實。俄羅斯駐以大使館則拒絕置評。

儘管以色列曾對俄羅斯入侵烏克蘭予以譴責，但提供給基輔的援助卻僅限人道支援與保護性裝備。

由於俄羅斯在敘利亞有駐軍，以色列為了要在敘利亞對當地可疑伊朗目標發動軍事攻擊，因此希望與莫斯科維持自2015年設立的協調熱線。此外，以色列也顧慮到俄國境內為數眾多猶太人的福祉。

前以色列國防部高級官員艾佛里（David Ivry）告訴路透，美國存放在以色列的軍火雖然由以方保管，但「美國人要移動它們，不需要獲得我們同意。這些是美國人的財產」。

以色列 烏克蘭 俄羅斯

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