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白宮法律顧問：在拜登自宅再發現5頁機密文件

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白宮法律顧問：在拜登自宅再發現5頁機密文件

中央社華盛頓14日綜合外電報導
白宮今天表示，總統拜登的法律顧問在拜登位於德拉瓦州的住宅又發現5頁機密文件。美聯社
白宮今天表示，總統拜登的法律顧問在拜登位於德拉瓦州的住宅又發現5頁機密文件。美聯社

白宮今天表示，總統拜登的法律顧問在拜登位於德拉瓦州的住宅又發現5頁機密文件。此事使這起在政治上相當敏感的事件出現新轉折。

法新社報導，拜登最近連連爆出私自保存他擔任前總統歐巴馬副手時期經手的文件，這種作法顯有不當。拜登則表示，他並無意保留任何機密文件。

白宮法律顧問索柏（Richard Sauber）發布聲明說，他是在12日造訪拜登的住宅時發現這幾頁文件，他此行是要監督將11日在車庫旁房間發現的首批文件移交給司法部，結果又發現另5頁文件，也已立即交給司法部。

拜登的私人律師先前在他德拉瓦州住宅的車庫找到一些標明機密的文件。索柏說，因這些法律顧問欠缺檢視內容的必要安全權限，因此他們通報了司法部。

依據1978年的一項法律，美國正副總統都必須把他們的電郵、信件和其他官方文件交給國家檔案局（National Archives）。

拜登先前在華府一個智庫的辦公室去年11月也曾發現他擔任副總統期間的一些機密文件。

美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）已指派獨立檢察官許景（Robert Hur）調查拜登不當處理機密文件的指控。

在拜登準備宣布是否將競選連任的決定之際，此事恐將轉移外界注意，而且令人想起前總統川普在佛羅里達州住宅藏有數百件機密文件而且被控意圖阻撓政府收回那些文件的事。

拜登 司法部 白宮

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