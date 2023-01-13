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美日領袖聯合聲明 深化安全合作 鼓勵和平解決兩岸議題

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統13日在白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。美聯社
拜登總統13日在白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。美聯社

拜登總統13日在白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，根據聯合聲明，提到中國、北韓與俄羅斯帶來的挑戰，美日要在攸關國安的領域深化合作，推動美日聯盟現代化。

此外，聯合聲明表示，兩國對台灣議題的基本立場依然不變，強調維持台海和平穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的因素，「我們鼓勵以和平方式處理兩岸議題。」

相較於美日外長與防長在「2+2」安保諮商會議上，直指「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，臚列解放軍在東海、台海和南海的破壞穩定行徑。

聯合聲明則說，中方的作為與以規範為基礎的國際秩序不一致，和北韓挑釁行徑並列，使印太區域面臨越來越多的挑戰；美日透過聲明呼籲北京提供足夠透明的疫情訊息，使全球能準備好應對可能潛在的變種病毒。

拜登肯定日本強化防衛能力並擴大外交努力，來強化印太區域和其他地區的安全；白宮是岸田文雄出訪最終站，在此之前他已經會晤法國、義大利、英國和加拿大領導人，多談安全合作議題。

「美日聯盟仍是印太區域和平、安全與繁榮的基石。」聯合聲明表示，美國將持續以核能力在內的所有能力來堅定捍衛日本，拜登重申釣魚台列嶼屬於美日安保條約第五條適用對象。

聯合聲明表示，美日將共同調整軍力部署與嚇阻能力，以應對網路和太空領域等新威脅；在聯合聲明中，美日並未直接點名構成上述挑戰的外國。

此外，美日重申將持續制裁俄羅斯，支持烏克蘭，關切俄羅斯揚言對烏克蘭動用核武。

拜登 俄羅斯 日本

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