華府智庫沒講的台海兵推結果 美最多恐損失4艘航艦

美國海軍最新型的福特級航空母艦福特號。（路透）

根據美國有線電視新聞網（CNN）9日披露的華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新台海戰爭兵推結果，美方和日本雖守住台灣，但美軍「至少兩艘」航空母艦被擊沉。然而，美國富比世 雜誌10日報導，在CSIS模擬的24次想定狀況中，有時甚至損失了多達4艘航艦，占美軍現役11艘航艦中的3分之1。

CSIS分析師 馬克．坎森（Mark Cancian）、馬修．坎森（Matthew Cancian）及何理凱（Eric Heginbotham）在這一系列兵推的摘要中提到，在24次模擬裡，儘管美日成功守下台灣，但大部分需付出損失至少兩艘美軍航母的代價，「有時多達4艘」，而且這樣的戰損「很快發生」。美方「通常」在第1或第2輪（1輪代表3.5個戰鬥日），就折損兩艘前沿部署的航艦。

在其中1次模擬中，中國開始攻擊後3周，美軍1支擁有兩艘航母、29艘巡洋艦及驅逐艦、10艘攻擊潛艦的龐大特遣隊駛向台灣。這雖是現代威力最強大的海軍艦隊之一，但中國的飛彈和魚雷仍將之摧毀。前述3名分析師直言，在共軍 潛艦、空射巡弋飛彈與水面艦毀滅性的火力下，這支美軍艦隊在沒有替台灣解圍下，就幾乎全滅。

在此一令人震驚的模擬中，美軍喪失4艘航母、數百架艦載機和大概數千名、不然就是數萬名艦艇兵。損失4艘航母，可能代表美國協防台灣的失敗。惟美軍依然可能在損失兩艘航艦下，贏得CSIS的兵推，箇中關鍵是美國海軍的50艘攻擊潛艦及美國空軍的150架重型轟炸機，從大多位於共軍飛彈射程外的基地出動，維持一波波穩定的魚雷及巡弋飛彈火網，削弱了支撐共軍的中國運輸船隊。

也就是說，儘管美軍航母被共軍飛彈摧毀，美國海軍的核動力攻擊潛艦和美國空軍的重型轟炸機不僅躲避了大多數共軍攻擊，也設法擊沉足以贏得台海戰爭的夠多共軍船艦。在美國及其友軍獲勝的幾次模擬中，航艦幾乎無關緊要，潛艦和轟炸機才是贏家。

美國海軍現有10艘尼米茲級與1艘福特級航艦，均為核動力。這3名分析師指出，對核動力軍艦而言，「損失」可能也意味著該船艦的輻射汙染嚴重而無法再用，即使尚未沉沒。在全部的24次模擬中，除了兩艘航艦，美國海軍損失的其他主要水面艦數量在7至20艘間，這亦反映出在現代反艦飛彈的大規模飽和攻擊下，水面艦的脆弱。果真如此，台海戰爭可能終結始於1941年珍珠港事變後、美國海軍長期的航艦時代。