劍指北京 眾院成立對中戰略競爭特別委員會

共和黨議員蓋拉格。(美聯社)

美國聯邦眾議院10日以365票贊成、65票反對表決通過,成立「美國與中國共產黨 戰略競爭特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party),由對中鷹派的共和黨 議員蓋拉格(Mike Gallagher)擔任主席。

這個委員會是眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)競選議長的政見,他當時就指定蓋拉格擔任主席。

蓋拉格表示,「是時候以兩黨形式反擊中國共產黨的侵略,今天的壓倒性兩黨表決票數是朝這方向邁出重要一步。」他說,下一步就是從兩黨選出成員組成委員會,盡快投入工作。

蓋拉格說,新委員會的工作是跨黨派的,將聚焦恢復美國在重要領域的經濟獨立,揭露中共 傾全社會之力,破壞美國領導地位的戰略;此外,蓋拉格表示,中國共產黨和中國人民是不同的。

共和黨議員2020年5月在眾議院成立「中國工作小組」(China Task Force),小組主席為外交委員會首席議員麥考爾(Michael McCaul),他去年7月邀請駐美代表蕭美琴參加該小組的圓桌會議,對談台灣政策。

共和黨去年底期中選舉奪下眾院多數後,就醞釀成立「美國對中國共產黨戰略競爭特別委員會」,這是由兩黨議員參與的特別委員會。

麥考爾透過聲明表示,期待與蓋拉格在美國與中共戰略競爭委員會的合作,這個委員會將延續中國工作小組的重要任務,並凸顯共和黨高度關切中共對美國構成的威脅。