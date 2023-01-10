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劍指北京 眾院成立對中戰略競爭特別委員會

記者張文馨／華盛頓即時報導
共和黨議員蓋拉格。(美聯社)
共和黨議員蓋拉格。(美聯社)

美國聯邦眾議院10日以365票贊成、65票反對表決通過，成立「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party），由對中鷹派的共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席。

這個委員會是眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）競選議長的政見，他當時就指定蓋拉格擔任主席。

蓋拉格表示，「是時候以兩黨形式反擊中國共產黨的侵略，今天的壓倒性兩黨表決票數是朝這方向邁出重要一步。」他說，下一步就是從兩黨選出成員組成委員會，盡快投入工作。

蓋拉格說，新委員會的工作是跨黨派的，將聚焦恢復美國在重要領域的經濟獨立，揭露中共傾全社會之力，破壞美國領導地位的戰略；此外，蓋拉格表示，中國共產黨和中國人民是不同的。

共和黨議員2020年5月在眾議院成立「中國工作小組」（China Task Force），小組主席為外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul），他去年7月邀請駐美代表蕭美琴參加該小組的圓桌會議，對談台灣政策。

共和黨去年底期中選舉奪下眾院多數後，就醞釀成立「美國對中國共產黨戰略競爭特別委員會」，這是由兩黨議員參與的特別委員會。

麥考爾透過聲明表示，期待與蓋拉格在美國與中共戰略競爭委員會的合作，這個委員會將延續中國工作小組的重要任務，並凸顯共和黨高度關切中共對美國構成的威脅。

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