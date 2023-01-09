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日防衛省智庫專家：台海「最可能」使日本捲入戰火

編譯茅毅／即時報導
美軍與日本自衛隊2022年11月在東海上空舉行聯合演訓。Getty Images
美軍與日本自衛隊2022年11月在東海上空舉行聯合演訓。Getty Images

日本防衛省智庫「防衛研究所」防衛政策研究室室長高橋杉雄8日在日本「富士新聞網」（FNN）節目中表示，萬一「台灣有事」，日本首當其衝的南西諸島（琉球群島），遭受的影響可能有兩種模式。北京為使美軍和日本自衛隊無力介入，將甘冒風險採取若干行動。鑑於風險很大，最可能促使中國對美日出手的目的，就是台灣。

高橋的研究領域在國際安全、美日關係及現代軍事戰略理論。他認為，「台灣有事」時，若共軍欲登陸台灣，就要拒止馳援的美軍，拒止的模式之一，是摧毀沖繩周邊島鏈上的機場及港灣。第2種模式則是一旦南西諸島的防守較弱，共軍將動手奪島，藉此更快地阻絕美軍靠近，如此一來，台海戰火就可能波及日本。

高橋也認同記者以下看法，亦即「台灣有事」時，共軍將先令美日部隊無力干預，一步一步奪占美軍和自衛隊的據點，這些可謂台灣有事的「套餐」。

高橋被問到，要是中國欲奪取日本領土，屆時美國會站在第1線捍衛日本嗎？他直言，根據美日安保條約，兩國要「共同應對」，可不是由任一盟國代替另一盟國作戰，重要的是日本要認真地「自助人助」，「這樣美國才會出手幫助」，做出至少與日方相當的防衛力道，甚至更大力道的援助。

惟高橋也以第1次、第2次世界大戰分別在奧匈帝國王儲斐迪南大公遇刺、納粹德國入侵波蘭後爆發為例，提醒不只台海，南海或東海也不能排除是北京發動攻擊的地方。

日本 共軍 北京

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