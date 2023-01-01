川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」

前總統川普的政治行情在2022年開高走低，目前2024大選爭取黨內提名，啟動緩慢，挑戰日增。(美聯社)

前總統川普 2022年「開高走低」，期中選舉 前眾多候選人蜂擁至佛羅里達州爭取他的支持與背書，他參與數以千計造勢活動，但多項調查接踵而來；一年後，川普面臨截然不同的現實局面，他被刑事調查案件纏身，被歸咎為共和黨在去年期中選舉表現不佳的禍首。

川普在下屆大選面臨強勁對手，其中又以光彩連任的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)最具威脅性。

川普宣布參選角逐2024年大選黨內初選提名已六周，卻仍未脫離自己造成的危機；他還沒辦過一場競選活動，甚至很少離開佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)宅邸，甚至讓人懷疑他是否有認真要再戰白宮。

前總統川普的政治行情在2022年開高走低，目前2024大選爭取黨內提名，啟動緩慢，挑戰日增。圖為去年1月，川普在亞歷桑那州出席初選造勢活動，廣受歡迎。(美聯社)

2016年擔任川普競選活動的顧問比恩多(Michael Biundo)今年表示，「有一部電影叫做『賴家王老五』(Failure to Launch)，我認為川普目前的競選情況便是如此，他宣布參選後無所事事。」

共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)就問：「什麼競選活動？」，表示絲毫沒看到行動。

艾柏爾哈特曾在川普2020年角逐連任時捐款10萬元，但他現在轉而支持德桑提斯。

艾柏爾哈特說，「川普早早宣布參選，更像是對德桑提斯表現優異的回應，且他對抗法律訴訟的策略表現得比政治競選活動還要好。」

川普的競選活動官員堅稱他自去年11月15日宣布參選以來即花費數周規畫政治行動，且川普選在假期前宣布，假期期間的政治活動通常很低迷，讓他有更多時間運籌帷幄。

川普的發言人史帝芬‧張(Steven Cheung)說：「這是場馬拉松，我們正在擬定戰術。」

川普也為自己緩慢啟動的競選活動辯護，在他的社群媒體上寫道，「競選活動將更大、更好，因為我們的國家邁向地獄，但現在有點早，你們不覺得嗎？」

川普的潛在對手則已花費數月為競選活動打基礎，包括造訪提早投票州，與保守派團體會談，並與可能支持他的人們打好關係。