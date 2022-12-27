有樣學樣 2022年多國候選人模仿川普「指控選舉舞弊」

前總統川普。（美聯社）

從美國、巴西 到以色列 ，選民在2022年飽受一連串與選舉相關的不實資訊所擾，但許多選民並不買帳美國前總統川普 對民主進程充滿陰謀論的那一套說法。

社群媒體推特（Twitter）、臉書（Facebook）、TikTok和YouTube充斥假訊息，從利用深偽技術（Deepfake）的換臉影片，到竄改的照片，在在試圖操縱選民，民主倡議人士則指控這些平台在打擊不實訊息上做得太少。

今年，世界各國有多名候選人模仿川普的招數，提出沒有根據的選舉舞弊指控，但在美國和巴西等國家，仍有許多選民不吃這一套。

11月的美國期中選舉並未出現各界廣泛預期的共和黨「紅潮」，反而許多川普欽點的候選人在緊繃的選戰中敗下陣來。觀察人士指出，這些人持續拒絕接受2020年大選結果，或許是拖累其選情的原因。

華盛頓大學知情公眾中心（Center for an informed public）學者柯斐德（Mike Caulfield）告訴法新社，共和黨領導人和支持者「似乎都擁護陰謀論，結果導致挑出很糟糕的候選人、沒辦法動員選民、選民產生不信任感，以及其他一連串惡果」。

巴西總統大選也出現類似情況。第一輪投票未得到確切結果後，極右派現任巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在缺乏證據的情況下，學川普拿出選舉舞弊說，導致10月底的決選在假消息充斥下陷入緊繃。

波索納洛的左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最終取得勝利，而且民調顯示，大眾對選舉過程的透明度依舊抱持很大信任。

然而分析師也警告，許多選民依舊相信波索納洛的指控，巴西打擊不實訊息仍有很長的一段路要走。

以色列11月大選似乎也遵循川普的劇本。以色列前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯合黨（Likud Party）在選戰開打後沒多久，就喊出「停止偷竊選舉」（stop the steal）口號。

不實訊息監控組織FakeReporter領導人夏茨（Achiya Schatz）說，「聯合黨提出陰謀論，稱選舉被操縱，還說以色列中央選舉委員會被『深層政府』（deep state）掌控」。

尼坦雅胡後來勝選，在野14個月後重新掌權，聯合黨的選舉舞弊指控也跟著不了了之。