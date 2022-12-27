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中國放棄清零引全球警覺 嚴防新一波疫情

中央社／聖保羅27日專電
中國疫情飆升迅速蔓延，上海民眾在醫院外排隊。（中新社提供）
中國疫情飆升迅速蔓延，上海民眾在醫院外排隊。（中新社提供）

中國放棄清零政策導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數暴增，巴西專家建議政府為新一波疫情做準備，展開大規模疫苗接種運動和加強公共保健系統。

12月7日中國放寬COVID-19防控措施後，感染人數爆炸性成長。中國國家衛健委25日宣布停止每天公布冠狀病毒感染病例和死亡人數。

未經證實的消息指出，中國感染人數以千萬計，引發各國衛生當局警覺新一波疫情。

病毒傳播增加有利於新變異株出現，影響病毒特性，例如增加傳播能力或疾病的嚴重程度，以及影響疫苗、藥物和診斷方法的有效性。

巴西人口超過2億1000萬人，根據衛生部的數據，迄今已為民眾施打逾4.97億劑疫苗，80%以上人口完成兩劑或單劑疫苗的基本接種計畫。

專家指出，擴大COVID-19疫苗接種率，包括施打加強劑量，是降低巴西爆發新一波疫情風險的主要方法之一。

感染管制專家艾拉烏喬（Luana Araújo）表示，新一屆政府必須為新一波疫情和緊急衛生情況做好準備，因為有許多年輕人沒有施打加強針，6個月以上兒童的接種率非常低，而老年人最後一劑疫苗接種已超過6個月，使弱勢群體更加脆弱。

艾拉烏喬指出，為新一波疫情做準備需要展開大規模疫苗接種運動和加強公共保健系統，聯合聯邦、州和市三級政府的力量，強力要求民眾配合防疫。

目前巴西衛生部建議12歲以上人口在接種兩劑或單劑疫苗4個月後施打第一劑加強針，第二劑加強針只建議適用於40歲以上人口和醫護人員。

18歲以上民眾的加強劑建議使用輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）或楊森（Janssen）疫苗。12至17歲青少年應優先使用輝瑞疫苗，如果沒有，可以使用中國科興（Coronavac）疫苗。

對一開始接種單劑楊森疫苗的民眾，衛生部建議40歲以上和醫護衛生人員施打3劑加強針，18至39歲的人施打兩劑。這些民眾可使用AZ、輝瑞或楊森疫苗。

衛生部指出，研究顯示混打加強針後產生免疫反應的能力（免疫原性）勝過沒有施打加強針。

自爆發COVID-19以來，巴西染疫死亡人數已超過69.3萬人，目前每天平均146人死亡，新增3.6萬例病例。

疫苗 疫情 巴西

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