澤倫斯基旋風訪美 幕僚長：美烏史上首成「戰略夥伴」

拜登總統（右）21日在白宮南草坪歡迎到訪的烏克蘭總統澤倫斯基，還親切地將手搭在他肩上。（Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 日前旋風訪美，他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時證實，烏克蘭和美國歷史上首次成為「戰略夥伴」。

烏克總統辦公室負責人葉爾馬克表示，澤倫斯基的訪美行鞏固了與美國總統拜登 以及美國共和黨高層的關係。

他表示，澤拜會和會後記者會表明「拜登總統個人對與烏克蘭有關的一切的態度是多麽深刻」，並指美國是「自由世界和民主的真正領袖」。

儘管未能立即獲得美國的艾布蘭戰車（Abrams tank）、F-16戰機和遠程陸軍戰術飛彈系統ATACMS，但葉爾馬克強調這次出乎意料的訪問，是澤倫斯基自戰爭開始以來首次出訪烏克蘭以外的地方，並表明基輔欲抵禦俄羅斯入侵和對烏美關係有信心的信念，以便能獲得更多急需的軍援。

他表示，「這是烏克蘭和美國在歷史上首次作為戰略關係夥伴。兩位總統之間有種非常溫暖與友好的關係，一種私人關係。」

此外，澤倫斯基還與參院少數黨領袖、共和黨資深議員麥康諾（Mitch McConnell）和下個月有望成為眾議院議長的主要候選人麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

葉爾馬克拒絕透露烏克蘭可能何時何地發起下一次攻擊，但他預測2023年將是戰役決定性的時刻，「我們將竭盡所能奪回我們的領土。我明天這將是一項艱鉅而困難的工作，但我們偉大且勇敢的國家將繼續戰鬥。」