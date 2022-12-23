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澤倫斯基旋風訪美 幕僚長：美烏史上首成「戰略夥伴」

編譯徐榆涵／即時報導
拜登總統（右）21日在白宮南草坪歡迎到訪的烏克蘭總統澤倫斯基，還親切地將手搭在他肩上。（Getty Images)
拜登總統（右）21日在白宮南草坪歡迎到訪的烏克蘭總統澤倫斯基，還親切地將手搭在他肩上。（Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基日前旋風訪美，他的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）受訪時證實，烏克蘭和美國歷史上首次成為「戰略夥伴」。

烏克總統辦公室負責人葉爾馬克表示，澤倫斯基的訪美行鞏固了與美國總統拜登以及美國共和黨高層的關係。

他表示，澤拜會和會後記者會表明「拜登總統個人對與烏克蘭有關的一切的態度是多麽深刻」，並指美國是「自由世界和民主的真正領袖」。

儘管未能立即獲得美國的艾布蘭戰車（Abrams tank）、F-16戰機和遠程陸軍戰術飛彈系統ATACMS，但葉爾馬克強調這次出乎意料的訪問，是澤倫斯基自戰爭開始以來首次出訪烏克蘭以外的地方，並表明基輔欲抵禦俄羅斯入侵和對烏美關係有信心的信念，以便能獲得更多急需的軍援。

他表示，「這是烏克蘭和美國在歷史上首次作為戰略關係夥伴。兩位總統之間有種非常溫暖與友好的關係，一種私人關係。」

此外，澤倫斯基還與參院少數黨領袖、共和黨資深議員麥康諾（Mitch McConnell）和下個月有望成為眾議院議長的主要候選人麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

葉爾馬克拒絕透露烏克蘭可能何時何地發起下一次攻擊，但他預測2023年將是戰役決定性的時刻，「我們將竭盡所能奪回我們的領土。我明天這將是一項艱鉅而困難的工作，但我們偉大且勇敢的國家將繼續戰鬥。」

烏克蘭 澤倫斯基 拜登

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