開戰後首度出國…澤倫斯基明突訪白宮 赴國會演說

烏克蘭總統澤倫斯基計畫21日訪問白宮會晤美國總統拜登。(Getty Images)

CNN報導，兩名熟知內情人士說，美國總統拜登 和烏克蘭總統澤倫斯基 計畫21日在白宮 會晤。在拜登政府準備運送包含愛國者飛彈系統在內的新防禦軍援至烏克蘭之際，澤倫斯基突然訪問白宮。

這次訪問因安全因素仍嚴加保密，這將是澤倫斯基自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來首度出國訪問。白宮未對此消息發表評論。

彭博資訊報導，澤倫斯基和拜登都將赴國會發表演說，但因安全因素，尚未敲定。

新聞網站Axios今天引述多位知情人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基準備21日訪問華府，赴國會兩院聯席會議發表演說。這將是俄烏戰爭爆發以來，澤倫斯基首次訪美。

Axios引述多位擔任美國國會資深領袖的知情人士表示，國會山莊準備21日晚間接待澤倫斯基，他將出席兩院聯席會議發表演說。

報導指出，澤倫斯基訪問行程細節尚未底定，仍須待安全評估，但國會山莊警察已加緊加強安全防護，為澤倫斯基可能訪問做準備；澤倫斯基預期將在演說中感謝美國對烏克蘭提供的援助，並傳達烏國需要更多資金的訊息。

根據美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國已提供烏國近500億美元援助，其中包括人道、資金與軍事支援。

Axios表示，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天致函給國會同仁，希望「全體議員都能親自出席週三晚間會議」，指當晚將是「聚焦民主的重要夜晚」。

澤倫斯基曾於3月透過視訊方式，向美國國會兩院致詞，呼籲國際給予烏克蘭支持。若順利成行，這將是他自俄烏戰爭爆發以來首次訪美。