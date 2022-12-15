美再封殺36中企 同時解禁26家

美國宣布增列36家中企進入禁止銷售高科技產品黑名單。圖為在洛杉磯碼頭卸貨的中國貨櫃。（Getty Images）

商務部 15日宣布，將36家中國企業放入禁止取得美國高科技產品的「實體清單」，包括中國前幾大先進的電腦晶片 製造商，嚴格限制中方取得任何美國技術。另外，商務部同時宣布將26家大陸企業從「未經核實」名單剔除，讓美商出貨給這些企業時不須額外審查。

美國商務部15日宣布擴大對中國高科技出口禁令，將半導體製造公司長江存儲科技（YMTC）、人工智慧技術公司「寒武紀科技」等36家中企列入貿易黑名單，禁止它們購買高科技產品及零部件。商務部表示，此舉旨在限制中國設法獲得與利用AI等美國先進技術，供共軍現代化及侵害人權所用。

商務部說，長江存儲疑似銷售晶片給華為和海康威視等被美國列入黑名單的中企，因此也被列入名單。

另外，路透報導，商務部同時宣布將26家中企移出「未經核實」名單。路透說，由於中國願意讓美國實地考察這些企業，因此拜登 政府即將把它們從內刪除。被移出名單的中企包括生產AZ新冠疫苗原料的藥明生物等公司。

路透指出，這個決定顯示美中在陷入激烈貿易和技術戰同時，一定程度展開合作。移出名單後，美國出口商向這些中企出口貨物及技術前，毋須再進行額外調查。