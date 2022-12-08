白宮官員：美中將恢復部分強權外交要素 讓區域安心

白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，確保台海和平穩定具重大利益，台海若遇挑戰，將面臨戰略與商業嚴重後果。 (美聯社)

美國白宮 印太事務協調官坎伯今天表示，確保台海和平穩定具重大利益，台海若遇挑戰，將面臨戰略與商業嚴重後果。

坎伯（Kurt Campbell）今天出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum），與哈佛大學 名譽教授奈伊（Joseph Nye）對談。

在談到台灣時，坎伯表示，美國在印太地區的外交在確保華府與其他國家了解，確保和平穩定具有壓倒性利益。

他指出，若台海有事不會是單一事件。若有挑戰，將產生戰略與商業的可怕後果，不符合任何人利益，這是每個國家都理解的微妙之處。

坎伯指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，各方了解台灣面臨的重要性與挑戰，對台海情勢發展的討論有所增加，「這是積極的態勢」，應當鼓勵，向所有各方明確表明需要採取的步驟以因應面臨的情勢。

在談到中國時，坎伯指出，審視過去幾年的國際環境，中國在外交上的一些作法是不成功的，中國的軟實力已不如過去。不論是日本、印度，中國同時向許多國家發起挑戰，中國意識到在許多方面都適得其反。

不光在國際環境如此，坎伯也提到中國的國內挑戰，包括經濟放緩與疫情 的不確定性，他認為，所有這些都表明，中國現在最不想要的就是與美國建立公開的敵對關係，中方希望有一定程度的可預測性與穩定性，美方也在尋求這一點。

坎伯預期，在未來數個月內，全球會看到美中之間會有部分更實際、更可預測的強權外交要素恢復，「我們將看到一些事態發展，會讓整個區域感到安心」。