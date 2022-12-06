我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「敢碰我們，就變第二個富士康」 南京工大學生抗議封校

太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

研究首度證實：低溫不利人體抵抗呼吸道病毒

中央社華盛頓6日綜合外電報導
示意圖。圖：pexels
示意圖。圖：pexels

許多人都知道，寒冷天氣和常見呼吸道感染疾病經常相伴而生。但是，低溫是否真的會損害人體免疫力，其機制又是如何運作，這個謎題仍待科學家解答。

「過敏及臨床免疫學期刊」（Journal of Allergy and Clinical Immunology）今天發布的一篇研究，首度揭露一種免疫系統攻擊鼻內入侵病毒的方式，並發現這種方式在溫暖環境中效果更好。

這份研究的領導人之一、美國東北大學（Northeastern University）藥學教授阿米吉（Mansoor Amiji）告訴法新社，這些發現可能為找到治療普通感冒和其他病毒感染的最有效療法鋪路。

研究起點是阿米吉與同事2018年進行的另一項研究，發現鼻腔細胞會釋放細胞外囊泡（extracellular vesicles，EV），這是一種微小囊泡組成的噴霧狀物，在鼻腔一吸入細菌時便將它包覆並消滅。

阿米吉說，「我們能舉出最貼切的比喻就是黃蜂窩」，就像黃蜂在巢穴受攻擊時的抵禦方式，細胞外囊泡會聚集緊附侵入的細菌，並將它殺死。

在最新研究中，研究團隊則鎖定回答2個問題：在病毒感染的情況下，鼻腔是否還會分泌細胞外囊泡？如果會的話，細胞外囊泡的反應強度是否與溫度有關？

為了回答第一個問題，研究人員使用一種模擬病毒感染的測試物質來刺激鼻粘膜，試驗的鼻粘膜則來自數名接受息肉切除手術的志願者。結果發現，鼻腔細胞確實會分泌能攻擊病毒的細胞外囊泡。

針對第2個問題，研究人員將鼻腔細胞樣本分成2組在實驗室中培養，一組樣本置於攝氏37度的環境，另一組置於攝氏32度的環境。

這樣的溫度設定，是根據另一項試驗發現，當外部氣溫從攝氏23度降至4度時，鼻腔內部溫度會下降約攝氏5度。

在正常體溫下，細胞外囊泡可以成功擊退病毒，方式是提供「誘餌」目標讓病毒忙於黏附，而不會鎖定細胞的受體。

不過，在溫度降低的環境下，細胞外囊泡產生數量會減少，對入侵者的反擊能力跟著減弱。研究測試2種鼻病毒和1種非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）冠狀病毒，這些病毒通常在寒冷冬季容易出現感染者。

研究的作者之一、哈佛醫學院（Harvard Medical School）與麻州眼耳醫院（Massachusetts Eye and Ear Infirmary）外科醫生布萊爾（Benjamin Bleier）透過聲明指出，「過往從來沒有一個令人信服的理由，說明為什麼在寒冷的月份病毒傳染會明顯增加。這是史上第一個量化和且符合生物學原理的解釋」。

阿米吉表示，這項研究最令人興奮的面向之一，是可供探討如何讓人體加速自然產生以病毒為目標的細胞外囊泡，來抵禦感冒、甚至是流行性感冒及COVID-19。

他說，「我們對這個領域極感興趣，也一定會持續進行研究」。

手術 醫學 麻州

上一則

藝術家拒為同志伴侶設計結婚網頁 高院大法官激辯

延伸閱讀

港大噴鼻式新冠疫苗獲內地緊急使用 半年估產2億劑

港大噴鼻式新冠疫苗獲內地緊急使用 半年估產2億劑
bachelor's handbag 單身漢手提包 澳洲2022人氣新詞

bachelor's handbag 單身漢手提包 澳洲2022人氣新詞
中國傳放寬防疫 路透：最快12/7宣布10項新措施

中國傳放寬防疫 路透：最快12/7宣布10項新措施
3D打印助新生 法國罹癌毀容婦手臂種出新鼻

3D打印助新生 法國罹癌毀容婦手臂種出新鼻

熱門新聞

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
真實身分證、駕照 延至2025年執行

真實身分證、駕照 延至2025年執行
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校