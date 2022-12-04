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CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

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CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

中央社倫敦4日綜合外電報導
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」，以監視、騷擾並在某些情況下遣返流亡的中國公民。

有線電視新聞網（CNN）報導，總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）表示，自從9月首次揭露中國政府在世界各地設立54所此類警察局以來，又發現中國在海外運作另外48個警察局的證據。

「保護衛士」今年稍早發表「海外110：不受控的中國跨國犯罪打擊」報告，揭露中國在全球廣設警僑「海外服務站」。

新報告標題為「巡邏和說服」（Patrol and Persuade），側重於此種網絡的規模，並檢視中國與義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞、羅馬尼亞等幾個歐洲國家的聯合警務工作，曾在中國試驗擴大海外服務站方面，發揮了什麼影響。

「保護衛士」提出的新指控包括：中國海外警察局臥底特工在巴黎郊區脅迫一名中國公民返國，且中國當局專門招募特工完成此類任務。

之前已被揭露另有兩名中國流亡人士在歐洲被強行遣返，一個在塞爾維亞，另一個在西班牙。

「保護衛士」整理開放來源的中國官方文件，尋找中國涉嫌侵犯人權的證據，並表示已確定中國公安部旗下4個不同的警察管轄區在至少53個國家執行任務，橫跨全球各地，表面上是要協助當地僑民。

中國否認在境外設立未申報的警察局，中國外交部11月曾告訴CNN：「我們希望有關方面停止炒作，製造緊張局勢。以此作為藉口抹黑中國是不可接受的。」

相反地，中國聲稱這些設施是行政中心，旨在幫助中國僑民完成更新駕照等任務。中國還表示，這些辦公室主要幫助中國公民更新文件，並提供因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷的其他服務。

CNN上個月就「保護衛士」最初的指控與中國外交部接洽時，中國外交部表示，海外服務站的工作人員都是志工。

然而，「保護衛士」的最新報告稱，它調查的一個警察網絡曾為最初21所警察局雇用了135人。「保護衛士」還拿到斯德哥爾摩的中國海外服務站一名雇員的3年合約。

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