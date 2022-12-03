布魯金斯學會學者：美國不要預期中國未來會崩潰

美國的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）最近指出，管控美中大國競爭的起點應是「承認誰也不會投降」的共存現實，中國的特質不允許美國建立預期中國未來會崩潰的競爭戰略。(美聯社)

美國的中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）最近指出，管控美中大國競爭的起點應是「承認誰也不會投降」的共存現實，中國的特質不允許美國建立預期中國未來會崩潰的競爭戰略。

「中美印象」（US-China Perception Monitor）網站今天披露，布魯金斯學會高級研究員何瑞恩日前在中美關係視訊研討會發表的分析指出，管控美中競爭關係的起點，應當是幫助建立美國人思考未來美中關係的框架。

何瑞恩說，美國過去數十年至少有過兩次大國競爭，一次是二戰，一次是冷戰，美國都獲勝。但他不認為那兩次競爭中美國具備的優勢，在如今的美中競爭中還能維持。

何瑞恩表示：「如果我們還抱有幻想，覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解。」

他說：「我很難想像，一方向另一方投降的情形，美中兩國都有各自的國家身分認同，是獨一無二的大國。如果我們發現這兩個大國處於衝突之中，對世界將有毀滅性的影響。」

何瑞恩曾在歐巴馬政府的白宮 國安會擔任中國事務主任。他說，中國的性質不允許美國建立預期中國未來崩潰的競爭戰略。

他表示，希望美國能建立圍繞理解兩國關係性質的論調，這麼做未必是喜歡中國的行為，但要接受雙方共同存在的現實，建設清醒的政策和戰略。

何瑞恩指出，美中雙方想要處理兩國人民共同面臨的挑戰，就必須發現方法來協調各自的行動，而因應當前COVID-19疫情 即可知，當兩國不能協調行動時，後果有多嚴重。

美國國務院 前亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton）在研討會上表示，最令她感到不安的是，美中競爭在針鋒相對的循環中互相過度反應，這是危險的。

她說，美國一直都在參與競爭，但競爭可以是良性的，美中之間是有分歧，但需要管控分歧，有許多常年存在的分歧，但總體上也有許多領域是正面的。

董雲裳指出，現在人們只談論美中零和競爭，這導致兩國政府互視對方為敵人，失去信任。零和競爭對雙方都不會管用。

董雲裳表示，何況其他多數國家不認為自己處於與中國主動疏離的位置，就算美國政府自認可以付得起主動與中國疏離的代價，其他國家還是會與美國有不同的盤算，不能追隨美國在這條路上走下去。