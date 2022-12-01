俄烏戰爭何時結束？拜登：若普亭想談 我準備好了

美國總統拜登（右）在與法國總統馬克宏（左）共同舉行的記者會上說，如果俄羅斯總統普亭表達出結束俄烏戰爭的興趣，他準備好坐下來談。（路透）

美國總統拜登 周四說，如果俄羅斯總統普亭 表現出有意讓打了九個月的俄烏戰爭落幕，他準備好與普亭談。根據金融時報，這是目前為止拜登對於願開放與普亭討論該場戰爭的最強烈表達。

拜登與赴美進行國是訪問的法國總統馬克宏在華盛頓舉行記者會時說：「我準備好和普亭談，如果他事實上有興趣，決定找到結束戰爭的方法。」他補充表示，只有在和盟友協商後才會這樣做。

拜登說，他沒有「立即的計畫」要與普亭聯絡，也還沒看到普亭表現出任何想結束戰爭的跡象。他說：「普亭還沒有那樣做，如果有的話，諮詢過法國和北約的朋友，我會很樂意很普亭坐下來談，看看他的想法。」

拜登和馬克宏很努力把他們的國家塑造成堅定的歷史盟友，但俄烏戰爭開打後，歐美關係變得緊張，因為俄羅斯大幅削減對歐盟 的天然氣出口，歐洲的經濟損失比美國大。

與此同時，拜登的降低通膨法（IRA）及其提供4,000億美元誘因支持轉型到綠色能源，歐洲認為扭曲競爭，法國是批評最力的國家之一。

拜登在記者會上表示，不會為IRA致歉，但願意做出一些讓步以平息歐盟的憂慮。馬克宏和其他歐盟領袖提出美國給予歐洲企業例外待遇的想法，類似於給予加拿大和墨西哥等與美簽有貿易協議國家的例外。拜登和馬宏說，已授權美國和歐盟成立聯合任務小組，就可能採取哪些補救措施進行技術性討論。