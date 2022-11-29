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馬克宏將赴美國是訪問 拜登政府降低通膨法成焦點

中央社華盛頓29日綜合外電報導
法國總統馬克宏(左)、總統拜登(中)和國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva，右)出席11月在印尼峇厘島舉行的G20峰會。美聯社
法國總統馬克宏(左)、總統拜登(中)和國際貨幣基金(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva，右)出席11月在印尼峇厘島舉行的G20峰會。美聯社

法國總統馬克宏本週將赴美展開國是訪問。他此行除凸顯法美友誼，也勢必將觸及拜登政府「降低通膨法」對歐洲企業衝擊的棘手議題。

以下是法新社針對美國總統拜登具里程碑意義的氣候行動計畫「降低通膨法」（Inflation Reduction Act，IRA），以及引發相關爭議的整理。

●「降低通膨法」包括哪些措施？

降低通膨法主要聚焦氣候和社會支出，總規模超過4300億美元，其中3700億美元用於「在2030年前將溫室氣體排放量減少40%」，因而成為美國史上規模最大的氣候變遷應對計畫。

部分是以對投資潔淨能源的企業提供減稅的形式，此外也有針對電動車、電池和再生能源計畫的大量補貼，條件是它們必須在美國製造。

其中一項計畫是為購買美國製造電動車的家庭提供7500美元補助；另一項則是為使用美國鋼鐵的風力發電機和太陽能電池板製造商提供優惠補助。

●「降低通膨法」為何引來歐洲不滿？

降低通膨法在布魯塞爾（Brussels）的歐盟總部和歐洲多國引發爭議，他們認為相關補貼具有「歧視性」，特別是針對歐盟的汽車製造商。

目前擔任歐盟輪值主席國的捷克貿工部部長西克拉（Jozef Sikela）表示，「這對歐盟來說不可接受。目前看來，該法內容充滿極端保護主義，將損害歐洲的出口。」

11月初，歐盟執委會（European Commission）負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）甚至揚言，如果美國不取消補貼，他將「告上世界貿易組織（WTO）」，並考慮採取「報復措施」。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也說，「在某些情況下，拜登政府提供的補貼可達歐盟執委會允許最高金額的4至10倍」，他呼籲執委會制定「歐洲優惠措施或加速使用互惠工具」。

在馬克宏赴美國是訪問前，一名法國官員向媒體證實，降低通膨法相關問題將成為議題焦點之一。

該名官員指出，「我們完全理解美國希望降低依賴的想法。但問題在於歐洲沒有這種歧視性工具，我們也尊重WTO在這方面的規則。」

●「降低通膨法」是否還有修訂空間？

即使拜登想撤回某些措施，或是擴大受益者數量，他的立法選項也相當有限。

由於他所屬的民主黨在11月期中選舉失利，將在明年1月失去聯邦眾議院多數席位，任何行動都會變得更加複雜。

降低通膨法的補貼計畫也很受民眾歡迎，特別是在俄亥俄和密西根等州，這些州的汽車產業勢力強大，而且它們的「搖擺州」地位也讓它們具有極大的政治影響力。

然而，美國希望平息與歐洲夥伴的爭端。

一名法國官員表示，馬克宏希望能更進一步，取得美國「對特定歐洲產業的豁免，也許是建立在美國已與墨西哥和加拿大達成協議的模式上」。

與美國簽訂自由貿易協議的加拿大與墨西哥，目前可享有電動車補貼相關豁免。

歐盟 拜登 馬克宏

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