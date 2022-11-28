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馬克宏將訪美 白宮預告討論烏克蘭與中國議題

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為拜登總統（左）與法國總統馬克宏（右）6月27日在G7峰會上交談。（路透資料照片）
圖為拜登總統（左）與法國總統馬克宏（右）6月27日在G7峰會上交談。（路透資料照片）

法國總統馬克宏將於下月1日對美國進行國是訪問，白宮資深官員表示，話題將廣泛包含烏克蘭、中國以及應對氣候變遷；資深官員表示，即便美歐對中國的觀點並不一致，但雙邊應根據一套共同劇本在重大議題上應對北京。

白宮9月宣布，馬克宏（Emmanuel Macron）與第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）將在12月1日對美國進行國是訪問（state visit），拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）將在白宮接待；這是拜登就任總統以來的首場外國元首國是訪問。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，透過拜登政府首場的國是訪問，凸顯美國政府「強化聯盟」的外交政策基本元素；法國是重要的全球夥伴，也是美國最古老的盟友之一，雙邊有著深厚的經濟關係、國防與安全合作，對於共同應對全球挑戰也有夥伴關係。

白宮資深官員在一場背景簡報會描述美法的夥伴關係時說，美法在聯合國安全理事會、七國集團（G7）、北約與歐盟等處合作應對烏克蘭危機，這次，兩國元首將討論協調最急迫的國際問題，資深官員臚列討論議題將包含烏克蘭、中國和伊朗。

「法國是我們在印太區域的重要合作夥伴之一。」資深官員表示，去年在應對中國的威脅時，美國與歐洲盟友展現了高度趨近性，雙邊舉行豐富而有力的對話；美國總統拜登在印尼和中國國家主席習近平會談，馬克宏也表示有意在明年初訪問北京，相信兩國總統會交換意見。

針對中國，資深官員表示，歐洲有著自身的利益，與美國對中國的觀點並不一致，但美國強烈認為，雙邊應根據一套共同劇本在重大議題上應對中國；美國非常歡迎這類夥伴關係，以確保自由安全的印太區域。

此外，另一名資深官員提到，美國通過降低通膨法案後，將與歐洲共同致力應對氣候危機，這部法案為歐洲與法國公司提供加速能源轉型以及調整供應鏈的重要機會，這不是零和遊戲，歐洲公司是值得信賴的夥伴；柯比也說，兩國元首可望就通膨法案討論電動車議題。

柯比表示，馬克宏在30日將與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在美國太空總署（NASA）總部碰面，展現雙邊在太空領域深化合作，支持對地球、氣候和太空的探索；國是訪問重頭戲在1日，拜登與馬克宏舉行雙邊會談的同時，美法第一夫人也會舉行另外的活動；接著，馬克宏夫婦參加賀錦麗和國務卿布林肯（Antony Blinken）在國務院舉行的午宴，以及晚上在白宮的國宴。

根據規畫，美法將發表聯合聲明，說明雙邊關係的廣泛與深入，橫跨的合作領域如潔淨能源、網路、國防、經濟與商業、太空與科技等，聯合聲明也會談到美法對於當前外交政策問題的共同看法。

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