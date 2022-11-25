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科羅拉多泉市府25呎彩虹旗飄揚 悼夜店槍案罹難者

編譯陳韻涵／綜合25日電
科羅拉多市政府掛出彩虹旗，宣示該市的包容政策不會改變。(美聯社)
科羅拉多市政府掛出彩虹旗，宣示該市的包容政策不會改變。(美聯社)

科羅拉多泉市政府掛出25呎彩虹旗，眾人齊聚悼念「Q夜店」(Club Q)大規模槍擊案罹難者，宣告繼續包容LGBTQ群體；Q夜店合夥人表示，儘管大眾普遍接受LGBTQ人士，但此案反映出當地「反同」情緒。

隨著人口和多元性擴張，科羅拉多泉出現不同的社會與文化結構，但Q夜店槍案讓當地受到宗教影響形成保守主義熔爐文化遭受質疑，LGBTQ人士其實無法融入社區領袖的家庭價值觀。

美聯社指出，這從警方謹慎修正用詞就能看出端倪，而對於某些人而言，針對LGBTQ避風港的暴力行徑，粉碎了當地普遍的樂觀情緒。

在科羅拉多泉定居逾18年的彩虹社區(queer)牧師坎迪斯‧伍茲(Candace Woods)表示，「這座城市位於轉捩點，感覺有趣又奇怪，就像有種張力，我們該如何決定放下並展望未來。」

警方表示，Q夜店槍擊案造成五人死亡、17人受傷，其中八人還沒出院。

科羅拉多泉警長瓦斯逵茲(Adrian Vasquez)稍早表示，希望以死者的身分認同，或其親屬對他們的認知，來公告死者身分。

警局發言人帕密拉‧卡斯楚(Pamela Castro)表示，警方宣布死者身分時，並未根據身分證件或法醫建議，而是參考倡議團體或死者親屬提供的性別資料。

有線電視新聞網(CNN)指出，使用正確的名諱和性別稱呼是對死者及其家屬的尊重，尤其是對LGBTQ人士。

美國最大的LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」(Human Rights Campaign)估計，2013年以來，警方和媒體在LGBT人士遭暴力攻擊案件中，報錯約70%受害者性別。

Q夜店的共同業主格澤卡(Nic Grzecka)表示，這宗槍擊案不僅讓變裝皇后的生日派對變成大規模槍擊案慘劇，也反映當地從偏見衍生的反同情緒。

警方仍在調查22歲奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)的犯案動機，坦言這是一宗仇恨攻擊，而奧卓奇尚未開口也未認罪。

格澤卡表示，針對變裝皇后的攻擊與右翼分子和政治人物誤解且抱怨這種藝術形式會讓兒童「性別化」相關，即便大眾對LGBTQ人士的接受度提高，誤解情況也形成危險氛圍。

LGBTQ 槍擊

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