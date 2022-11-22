奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧克拉荷馬州一座大麻農場傳出四名中國人遭謀殺命案，已有一名嫌犯被警方鎖定。該州調查局警官佛羅倫斯(圖)表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識。(美聯社)

奧克拉荷馬州 警方22日表示，奧克拉荷馬市(Oklahoma City)西北約55哩的漢尼塞鎮(Hennessey)西部一處10英畝土地上，周末期間有三男一女遭到「行刑式處決」，四人皆為中國公民(Chinese citizens)；警方當天稍晚宣布，在佛羅里達州逮捕了涉嫌人。

警方目前已鎖定一名兇嫌，但因顧及可能危及更多人的性命安全，暫不公布兇嫌身分。

警方在記者會上說，四個遇害人中的三人是男性，一個女性，四人在漢尼塞鎮以西一個10英畝的大麻農場遭到行刑式處決。第五名受害人也是中國公民，因為受傷被送到奧克拉荷馬市的一家醫院救治。

警方表示，由於存在嚴重語言障礙，仍未聯繫到死者和傷者的家屬。

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

雖然警方已經掌握兇嫌線索，但奧克拉荷馬州調查局(Oklahoma State Bureau of Investigation，OSBI)仍對嫌犯姓名保密，以免造成更多人受害。

奧克拉荷馬州調查局警官佛羅倫斯(Stan Florence)日前表示，調查人員研判兇嫌與受害者彼此認識。

奧克拉荷馬州調查局22日發布聲明表示，兇嫌對受害者大開殺戒之前，在建築物內停留頗長一段時間；聲明中說：「我們的調查顯示，這不是一起偶發事件。」初步調查顯示，應該不是隨機殺人案。

影音來源：NBC News

奧克拉荷馬州州警22日表示，四名死者都是遭到槍殺。四名死者的屍體是在19日晚間被發現，警方到目前為止並未公布死者姓名，全案朝謀殺案偵辦中。

奧州2018年規定醫用大麻合法化 ，由於對大麻的限制少和奧州的開放法律，全州的大麻業發展迅速；明年3月，該州選民將就娛樂用大麻是否合法化投票。

毒品 管制局近年來重點查處日益增多的黑市大麻走私，

奧克拉荷馬州毒品及危險藥品控制局發言人伍沃德(Mark Woodward)22日表示，調查重點為何，目前言之過早。他表示，發生命案的地點顯然是一座大麻農場，奧克拉荷馬州法律規定，大麻農場必須向奧克拉荷馬州藥用大麻局(Oklahoma Medical Marijuana Authority)以及奧克拉荷馬州毒品及危險藥品控制局申請執照，調查人員正在釐清這座農場究竟屬於合法或非法經營。

漢尼塞地區有14家大麻農場，事發後沒有一家承認他們的農場發生了悲劇，警方也不說明槍案是哪一個農場。

奧克拉荷馬州毒品及危險藥品控制局(Oklahoma Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs Control)也參與調查，調查重點則在於過去幾年來黑市大麻種植及運送的犯罪活動。