聯準會官員：恢復物價穩定 是頭號重心

梅斯特表示，大多數行業和類別中，薪資成長沒有跟上通膨水準。路透

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，聯準會（Fed）官員全心專注於遏制通膨。堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治則提醒，由於美國儲蓄 充裕，Fed進一步升息 來替需求降溫是必要的。兩人在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）都是有表決權的一員。

梅斯特周二在克利夫蘭聯邦準備銀行主持的線上活動中表示，「鑒於通膨很高，恢復物價穩定仍然是FOMC的頭號重心，我們致力於使用政策工具讓通膨率持續朝向2%目標走低」。

根據期貨市場的合約定價，投資人預料Fed在12月13-14日會議上升息50個基點，明年基準利率 將在5％左右見頂。

梅斯特周二表示，勞動力需求與供給仍然失衡，不過沒有證據顯示薪資與物價的反覆上揚可能使通膨達到1970年代的嚴重水準。

她說，「勞動力需求仍然超過供給，但在大多數行業和類別中，薪資成長沒有跟上通膨水準，而且長期通膨預期相當穩固，所以今天的情況與70年代不同」。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治周二在智利央行主辦的一個小組會議上表示，美國儲蓄的分布，可能影響Fed最終會將利率升到多高。

她表示，這是因為較富裕的家庭花費的財富比率往往較低，但最近的數據顯示低收入家庭的儲蓄正在迅速下降。

她說：「高儲蓄可能為消費提供動能，對利率要求更高，這些家庭也更富裕了，財務上也更加寬裕且更有保障，這當然是有利的。但話說回來，通膨下降代表我們必須刺激儲蓄過於消費。」