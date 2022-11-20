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氣候賠償基金COP27近協議 馬克宏：不足因應挑戰

中央社埃及夏姆錫克19日即時報導
法國總統馬克宏19日表示，目前聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）達成的協議，「遠不足以」因應氣候挑戰。圖為馬克宏19日在突尼西亞出席法語圈國家峰會。（Getty Images）
法國總統馬克宏19日表示，目前聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）達成的協議，「遠不足以」因應氣候挑戰。圖為馬克宏19日在突尼西亞出席法語圈國家峰會。（Getty Images）

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）接近達成突破性協議，擬設立賠償基金，金援受暖化衝擊的國家；但法國總統馬克宏說，這「遠不足以」因應氣候挑戰。

路透報導，由於最終的氣候協議已經遲了一天以上，齊聚埃及參加COP27的近200國代表，急於達成能讓他們稱為對抗暖化重大進展的協議。

歐洲聯盟氣候政策主席提孟思（Frans Timmermans）表示，如果協議不夠雄心勃勃，歐洲地區的部長準備好「一走了之」。

「我們寧願沒有決定，也不願做出糟糕的決定。」

COP27今天公布的協議草案再次確認巴黎協定（Paris Agreement）目標，讓地球升溫控制在比工業革命前高攝氏1.5度以內，以避免氣候變遷出現最壞的情況。

富裕國家和開發中國家在峰會歷經數日緊張談判後，今天提出設立基金提議，以協助因嚴重風暴、洪水、乾旱和野火造成無法彌補損失的國家。

但法國總統馬克宏今天表示，旨在幫助開發中國家應對氣候災難的「損失和損害」的基金「遠遠不足」。

法新社報導，他在突尼西亞告訴記者：「從最好的方面來說，單一基金的想法不合適，最壞的情況而言，則是遠遠不足。」

他在突尼西亞杰巴（Djerba）參加法語國家峰會時表示：「我們一遇到問題就創建基金…治理是什麼？誰來投入資金？」

數十年來，包括美國和歐洲在內的富裕國家一直抵制建立「損失與損害」基金的想法，因為擔心這會讓它們承擔歷史性溫室氣體排放的法律責任。

馬克宏 暖化 洪水

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