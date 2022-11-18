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生日不快樂？ 「80高齡」太敏感 拜登迴避過生日

記者胡玉立／即時報導
20日將過80大壽的拜登總統，年齡成為敏感問題。圖為他本月16日在印尼峇里島出席G20會議，舉行記者會前看小抄。(路透)
20日將過80大壽的拜登總統，年齡成為敏感問題。圖為他本月16日在印尼峇里島出席G20會議，舉行記者會前看小抄。(路透)

在位時最年長的總統拜登20日即將迎來一個全新、但最不受歡迎的里程碑—他的80歲生日。沒有人真的想慶祝，就連拜登本人亦然。

他最近曾說：「有人說我生日快到了；我說，『不，那一定是別人。』」另一次他在電台受訪時，被問到80歲的拜登會對50歲的拜登說些什麼，他立即回答：「我還是50歲！」拜登說：「我甚至不能說80這個數字。」

白宮幾乎沒有計畫以任何主要公開方式慶祝拜登80生日；拜登孫女娜奧米(Naomi)19日會在白宮舉行婚禮活動，第一夫人吉兒計畫20日舉辦只有家人同聚的生日早午餐。

華盛頓郵報報導，拜登年齡問題在焦點小組和民意調查中一次又一次出現，他周遭很少有人願意強調橢圓形辦公室首度由80歲以上的總統坐鎮。如果拜登競選連任並獲勝，他2024就職典禮時將是82歲，第二任期結束時將是86歲。

與此同時，任何急於淡化或忽視拜登生日的表現都可能帶來危險。拜登決定淡化這一天，與他的一些前任作法大相逕庭。雷根總統70歲生日時，一整天都在慶祝。雷根的高齡也曾是他競選總統期間的主要問題，但他採取了擁抱自己年齡的作法，並帶有一絲幽默感；「我要感謝你開始慶祝我39歲生日的31周年紀念日，」他曾開玩笑說。

拜登的年齡以及所有暗示他可能已「不太行」的想法，一直是共和黨在他權衡連任時對攻擊他的主軸，同時也引起部分民主黨人的私下討論，認為他應讓位給新一代。

說起來，拜登並非第一位迴避慶生的總統。據說前總統托馬斯·傑佛遜(Thomas Jefferson)曾表示，他認為只該慶祝一個生日，那就是7月4日美國生日。他在1803年寫道：「我拒絕讓人知道我的生日，還要我家人不對外透露。」

然而，拜登整個總統任期內都在迴避有關自己年齡的問題。拜登的醫生奧康納 (Kevin O'Connor) 認為，拜登「適任」；但他去年也指出，2020年大選以來，拜登的步伐變得「僵硬且不那麼流暢」，凸顯了他的脊柱關節炎病和足部骨折的持續影響。

拜登表示，人們詢問他的年齡很公平，但他也試圖通過各種輕快動作，像是躍上講台等來盡量減少任何外界擔憂；他並不斷推銷他的成就和告訴選民：「看我的！」

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)談到拜登生日時，就引用了這句話和拜登在任期頭兩年取得的一系列成就，其中包括期中選舉結果優於預期在內。他說：「大家繼續看！」

拜登 白宮 期中選舉

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