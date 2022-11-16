史上首次 2位中國籍候選人當選UN上訴與爭議法庭法官

兩位中國提名的法官，15日在第77屆聯合國大會期間，獲選為聯合國上訴與爭議法庭法官。圖為聯合國77屆大會場景。（圖／取自聯合國官網）

聯合國 司法系統當中的重要一審機制「爭議法庭」以及複審的「上訴法庭」，近日首度有2位中國候選人分別當選，成為陸籍人士擠進聯合國兩個法庭當中的第一例。

據新華社消息，中國最高人民法院的法官高曉力、孫祥壯，15日分別在第77屆聯合國大會舉行的聯合國上訴法庭和爭議法庭法官選舉當中，順利當選為聯合國上訴法庭、聯合國爭議法庭法官。

消息強調，「這是聯合國上訴法庭和爭議法庭設立以來，中國候選人首次當選」，而這兩個法庭分別於2009年設立運作至今。據指出，高曉力的任期為2022年11月15日至2026年6月30日，孫祥壯的任期為2023年7月1日至2030年6月30日。

另外據聯合國官網資訊，高曉力在投票 中囊括109票，勝過對手、來自巴貝多的Jacqueline Cornelius之79票；孫祥壯則以99票贏過另兩位保加利亞（75票）與克羅埃西亞（15票）的對手，成為駐在日內瓦的爭議法庭法官。

公開資料顯示，聯合國上訴法庭共有7名法官，均在紐約聯合國總部辦公；爭議法庭共有9名法官，分別在紐約、日內瓦和奈洛比（肯亞）辦公。

在聯合國體制下，上訴法庭職司審理針對聯合國爭議法庭和聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟和工程處（近東救濟工程處）爭議法庭所作判決提出的上訴，以及針對代表聯合國工作人員養恤金聯合委員會（養恤金聯委會）的常設委員會和那些已接受上訴法庭管轄權的組織、機構和實體所作決定提出的上訴。