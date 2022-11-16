史上首次 2位中國籍候選人當選UN上訴與爭議法庭法官
聯合國司法系統當中的重要一審機制「爭議法庭」以及複審的「上訴法庭」，近日首度有2位中國候選人分別當選，成為陸籍人士擠進聯合國兩個法庭當中的第一例。
據新華社消息，中國最高人民法院的法官高曉力、孫祥壯，15日分別在第77屆聯合國大會舉行的聯合國上訴法庭和爭議法庭法官選舉當中，順利當選為聯合國上訴法庭、聯合國爭議法庭法官。
消息強調，「這是聯合國上訴法庭和爭議法庭設立以來，中國候選人首次當選」，而這兩個法庭分別於2009年設立運作至今。據指出，高曉力的任期為2022年11月15日至2026年6月30日，孫祥壯的任期為2023年7月1日至2030年6月30日。
另外據聯合國官網資訊，高曉力在投票中囊括109票，勝過對手、來自巴貝多的Jacqueline Cornelius之79票；孫祥壯則以99票贏過另兩位保加利亞（75票）與克羅埃西亞（15票）的對手，成為駐在日內瓦的爭議法庭法官。
公開資料顯示，聯合國上訴法庭共有7名法官，均在紐約聯合國總部辦公；爭議法庭共有9名法官，分別在紐約、日內瓦和奈洛比（肯亞）辦公。
在聯合國體制下，上訴法庭職司審理針對聯合國爭議法庭和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）爭議法庭所作判決提出的上訴，以及針對代表聯合國工作人員養恤金聯合委員會（養恤金聯委會）的常設委員會和那些已接受上訴法庭管轄權的組織、機構和實體所作決定提出的上訴。
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