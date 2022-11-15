英相蘇納克：考慮隨時軍援台灣抵抗中國侵略

英國首相蘇納克出席G20峰會。(美聯社)

英國 首相蘇納克今天表示，中國對英國的價值觀構成體制性挑戰，並說對英國的經濟安全而言，中國無疑是最大的威脅。當被問及英國政府是否會提供台灣武器時，蘇納克回答稱「已準備好隨時支援台灣」。

綜合英國廣播公司（BBC）及衛報（The Guardian）報導，蘇納克（Rishi Sunak）前往峇里島參加20國集團（G20）峰會的飛機上受訪時，被問及是否會像前首相特拉斯 （Liz Truss）一樣，承諾將中國重新歸類為對國家安全的「威脅」。

蘇納克向媒體表示，他相信中國對英國的價值觀構成「體制性挑戰」。但並未說他會持續特拉斯的承諾，正式將中國歸類為「威脅」。

他說：「我對中國的看法是直截了當的。我認為，中國明確地對我們的價值觀和利益構成體制性威脅，也是體制性挑戰，而且無疑是對我們經濟安全的最大威脅…這就是我對中國的看法。」

蘇納克並指出：「這也就是為何我們必須以權力來抵抗，例如「國家安全與投資法」（National Security Investment Act）就是很好的例子。」

他說：「但我也認為，中國是全球經濟中一個不爭的事實（indisputable fact），如果不與他們進行對話，我們就無法解決共同面對的全球挑戰，如氣候變遷 、或公共衛生，或處理俄羅斯和烏克蘭的問題。」

蘇納克也被問及是否認為英國應該向台灣提供武器。他說：「我們正在檢視所有政策，作為我們綜合評估的一部分。我們對台灣的政策很明確，就是不應該單方面改變現狀，應以和平方式解決。如同我們對抗中國的侵略一樣，我們隨時準備支援台灣。」