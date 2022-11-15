拜登1周奔走3峰會 拜習會後首發推文：將捍衛美國價值

美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登 過去一周相當奔波，先後抵達埃及參加氣候峰會（COP27）、柬埔寨出席東協峰會，再到印尼參加G20峰會 並與中國國家主席習近平 會面。拜登15日發推文稱，本周的旅程讓眾多合作夥伴齊聚一堂，準備一起共同應對通膨、氣候危機和烏俄戰爭等全球挑戰。

拜登發推文說，這次的旅程匯集許多合作夥伴聯盟，大家一同應對通貨膨脹、氣候危機、烏俄戰爭等全球重大挑戰。

This week’s travel has brought together the broadest possible coalition of partners to confront this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine. — President Biden (@POTUS) November 15, 2022

針對COP27，拜登說，全球將共同努力實現《巴黎氣候協定》的碳排目標，協助脆弱國家建立抵禦氣候變遷的能力。

拜登接著提到在東亞峰會上，他承諾和印太夥伴共同合作，確保開放、繁榮和安全的未來，也同時和澳洲、日本及南韓進行會談，加深彼此接觸。

此外，拜登說他和習近平進行坦率的對話，稱「已明確表示，我們將會捍衛美國的價值，促進普遍人權、維護國際秩序與我們的盟友、伙伴同步合作。」

拜登說，在即將展開的G20峰會中，將討論關係到國內乃至全世界人民的生活問題，稱這個論壇對世界最大經濟體為了全球人民利益的共同努力相當重要，相當期待。