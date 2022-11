拜登1周奔走3峰會 拜習會後首發推文：將捍衛美國價值

美國總統拜登 過去一周相當奔波,先後抵達埃及參加氣候峰會(COP27)、柬埔寨出席東協峰會,再到印尼參加G20峰會 並與中國國家主席習近平 會面。拜登15日發推文稱,本周的旅程讓眾多合作夥伴齊聚一堂,準備一起共同應對通膨、氣候危機和烏俄戰爭等全球挑戰。

This week’s travel has brought together the broadest possible coalition of partners to confront this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine.