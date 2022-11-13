拜習會登場 中學者：拜登至少有1年時間改善中美關係

拜登與習近平是老朋友，圖為時任中國國家副主席的習近平於2012年2月訪問加州時與時為美副總統拜登的互動場景。(美聯社資料照片)

中國國家主席習近平 和美國總統拜登 今天在印尼G20峰會前夕舉行首次面對面會談。中國學者稱，拜登至少有一年時間，可以較少受國內政治的牽制，在改善中美關係上可以有所作為。

拜登上任以來，中美元首迄今進行了兩次視訊會晤和三次電話交流，這次是首次面對面會談。拜登昨天(13日)在柬埔寨出席東協和東亞峰會時表示，自己很了解習近平，與對方相處的時間比任何世界領導人都多，習近平亦很了解他，兩人經常有「直截了當的討論」，雙方幾乎沒有誤解，只需要搞清楚紅線是甚麼。

拜登又稱，民主黨在中期選舉出乎意料的成功，這使他在與習近平進行會談時處於更強勢位置。

星島日報報導，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，習拜會最大的看點，就是能否通過會晤形成對兩國關係比較積極的議程，包括明確在一些領域展開合作，以及管控主要的分歧，比如在台灣問題上取得一些基本的共識。

他認為，這次會晤是拜登執政兩年以來兩國領導人首次面對面會晤，如果能夠達成一些積極成果，無疑將緩解當前局勢的緊張氛圍。至於期中選舉 對中美關係的影響，他相信，從積極方面來看，就是拜登接下來至少有一年時間，可以較少受國內政治的牽制，所以他如果想改善中美關係，可以有所作為。