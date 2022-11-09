美期中選舉結果可能影響北韓第7次核試時間

南韓民眾9日在首爾一個車站觀看新聞。歐新社

期中選舉 開票尚未結束的今天下午，北韓 又發射一枚彈道飛彈。南韓輿論指出，對北韓態度較強硬的共和黨 若取得期中選舉優勢，美國可能對北韓採取更強硬政策，平壤當局也會視選舉結果決定第7次核試驗時間。

北韓在2到5日於南韓與美國進行聯合空中軍演期間接連發射至少35枚飛彈，今天下午又被捕捉到向東海發射一枚短程彈道飛彈（SRBM）。據南韓軍方分析，這枚飛彈飛行距離約290公里、高度約30公里，速度約6馬赫，可能是KN-23或KN-24等北韓新型短程彈道飛彈。

南韓梨花大學北韓學系教授朴元坤表示，平壤當局未來預期將繼續維持朝鮮半島的緊張局勢，並緊握對朝鮮半島的主導地位，維持與美國談判、被承認為擁核國的籌碼，後續可能採取核試驗等軍事威脅。

北韓大學院大學教授梁茂進指出，北韓4月就做好進行核試驗的準備，一直在等待合適時機，很有可能會依美國期中選舉結束後，拜登政府對北韓政策強度來決定第7次核試驗時間。

梁茂進認為，北韓推遲核試驗時間，除為了等待美國期中選舉結果，也可能受到中國反對的影響；世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長則說，現在的北韓並不那麼容易受中國左右，但他同樣認為北韓繼續透過各種軍事挑釁促使朝鮮半島緊張局勢升溫的可能性相當大。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在開票結束前便宣布在期中選舉中獲勝。韓聯社報導，美國民主黨與共和黨對北韓的基本立場相似，但若態度更強硬的共和黨在眾議院重掌優勢，勢必對執政的民主黨造成壓力。

共和黨在眾議院外交委員會及軍事委員會的議員日前才就北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）一事公開批評，稱「羸弱的拜登政府與中國共產黨迴避制裁的支持方式」給了金正恩政權機會，並警告若拜登政府不讓北韓確切認知到利用核武及洲際彈道飛彈展現的好戰態度沒有任何幫助，北韓將持續挑釁。

但也有專家認為，在美中關係愈發惡化的狀態下，很難期待美國對北韓政策出現變化。統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）指出，美國整體輿論走向支持對中國進行強力包圍施壓，預期拜登政府未來將強化對中國施壓，對北韓維持現行政策的可能性更大。