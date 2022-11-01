美沖繩機隊將輪調 4議員致函防長關切抵禦犯台能力

駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地的美軍F-15戰鬥機機隊即起退役，將分批撤離沖繩。圖為駐紮在沖繩的F-15戰鬥機資料照片。（美聯社）

駐紮在日本 沖繩嘉手納空軍基地的美軍F-15戰鬥機機隊即起退役，將分批撤離沖繩，五角大廈 發言人賴德1日表示，美將透過輪派部署，確保軍力在該空軍基地「穩定存在」；4名共和黨 議員致函國防部長奧斯丁，質疑以輪派取代永久派駐將破壞抵禦解放軍進犯台灣的努力，且形同對北京示弱。

英國金融時報日前報導，2個常駐在沖繩的美軍F-15鷹式戰鬥機中隊計畫退役，沒有常駐機隊接手，而是規畫自每半年由阿拉斯加第五代F-22戰鬥機隊輪派沖繩，填補軍力空缺。

這樣的做法是美軍軍力現代化的一部分，卻讓專家憂慮無助穩定台海等印太局勢。

賴德（Patrick Ryder）在記者會表示，美國對日本與區域安全，對日本防衛的承諾依然「堅定如鐵」；美國空軍正進行現代化計畫，實施F-15C型和D型戰機的退役，駐紮在沖繩的機隊1日起開始分批撤離嘉手納基地。

「我們將透過輪派部署，維持在嘉手納空軍基地的穩定（軍力）存在，這包含先進的第四代和第五代戰鬥機加入。」賴德表示。

美國空軍上周表示，先進戰機的部署是暫時性的，五角大廈 尚未拍板長期方案。

同日，魯比歐（Marco Rubio）、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、前駐日大使的現任參議員海格提（Bill Hagerty）以及眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）等4名共和黨議員聯名致函奧斯丁（Lloyd Austin），要求五角大廈說明這項決定。

信函中表示，五角大廈以輪派取代永久派駐的計畫，將顯著降低美國在印太區域的前緣戰鬥力與侵略門檻，這將同時給中共和美國盟國發出錯誤訊號，要求國防說明這項行動計畫的具體步驟，以及如何確保美國在印太區域的兵力部署能抵禦中共攻擊和對台灣的侵略。