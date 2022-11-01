我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

美沖繩機隊將輪調 4議員致函防長關切抵禦犯台能力

記者張文馨／華盛頓即時報導
駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地的美軍F-15戰鬥機機隊即起退役，將分批撤離沖繩。圖為駐紮在沖繩的F-15戰鬥機資料照片。（美聯社）
駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地的美軍F-15戰鬥機機隊即起退役，將分批撤離沖繩。圖為駐紮在沖繩的F-15戰鬥機資料照片。（美聯社）

駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地的美軍F-15戰鬥機機隊即起退役，將分批撤離沖繩，五角大廈發言人賴德1日表示，美將透過輪派部署，確保軍力在該空軍基地「穩定存在」；4名共和黨議員致函國防部長奧斯丁，質疑以輪派取代永久派駐將破壞抵禦解放軍進犯台灣的努力，且形同對北京示弱。

英國金融時報日前報導，2個常駐在沖繩的美軍F-15鷹式戰鬥機中隊計畫退役，沒有常駐機隊接手，而是規畫自每半年由阿拉斯加第五代F-22戰鬥機隊輪派沖繩，填補軍力空缺。

這樣的做法是美軍軍力現代化的一部分，卻讓專家憂慮無助穩定台海等印太局勢。

賴德（Patrick Ryder）在記者會表示，美國對日本與區域安全，對日本防衛的承諾依然「堅定如鐵」；美國空軍正進行現代化計畫，實施F-15C型和D型戰機的退役，駐紮在沖繩的機隊1日起開始分批撤離嘉手納基地。

「我們將透過輪派部署，維持在嘉手納空軍基地的穩定（軍力）存在，這包含先進的第四代和第五代戰鬥機加入。」賴德表示。

美國空軍上周表示，先進戰機的部署是暫時性的，五角大廈 尚未拍板長期方案。

同日，魯比歐（Marco Rubio）、眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、前駐日大使的現任參議員海格提（Bill Hagerty）以及眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）等4名共和黨議員聯名致函奧斯丁（Lloyd Austin），要求五角大廈說明這項決定。

信函中表示，五角大廈以輪派取代永久派駐的計畫，將顯著降低美國在印太區域的前緣戰鬥力與侵略門檻，這將同時給中共和美國盟國發出錯誤訊號，要求國防說明這項行動計畫的具體步驟，以及如何確保美國在印太區域的兵力部署能抵禦中共攻擊和對台灣的侵略。

五角大廈 日本 共和黨

上一則

應美國要求 傳日本正評估加入管制對中出口晶片行列

延伸閱讀

國防部推荐他升上將 白宮拒批 傳因國會暴亂不派兵

國防部推荐他升上將 白宮拒批 傳因國會暴亂不派兵
五角大廈：北韓若核攻擊美利益 將導致金正恩政權終結

五角大廈：北韓若核攻擊美利益 將導致金正恩政權終結
美軍將領示警中最快2022年犯台 白宮：沒有衝突理由

美軍將領示警中最快2022年犯台 白宮：沒有衝突理由
海軍作戰部長：美軍須為解放軍2024年前犯台預作準備

海軍作戰部長：美軍須為解放軍2024年前犯台預作準備

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公