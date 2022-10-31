我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指中止連跌 道指46年最佳

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

台積電東移求兩全 挑戰多於機會

本報記者賴昭穎
美國加大對中國科技圍堵，可能讓台積電從「大家的代工廠」往「美國代工廠」傾斜，未來恐面臨挑戰多於數位轉型帶來的機會。（路透）
美國加大對中國科技圍堵，可能讓台積電從「大家的代工廠」往「美國代工廠」傾斜，未來恐面臨挑戰多於數位轉型帶來的機會。（路透）

台積電美國廠預定12月正式舉行首部機台移機典禮，台積電生產據點外移跨出重要一步，新廠預定明年首季完成所有無塵室工程、開始裝機，下半年試產，2024年量產，將可減輕美國擔心先進製程過於依賴台灣的疑慮，卻也成為美中科技戰被美國拿來制衡中國的一顆棋子。台積電將戰線拉到逾萬公里之外，如何展現與台灣相同的營運效率、供應鏈後勤支援及文化融合、甚至是否有足夠的人才到位，都是挑戰。

半導體業人士多認為，台積電赴美投資並非是件「有利的投資」，反而呈現地緣政治風險升高，台積電既有的優勢，面臨極大的挑戰。

美中科技戰如今已變成晶片戰，華府決策者已看懂半導體產業的關聯性，從技術、設備及人才等面向全力封殺北京發展半導體產業，甚至擔心中國可能借道台灣補強不足之處，因此也盯上台灣。

台積電「東移」也許只是開端，後續牽動板塊重新挪移。美國白宮似乎不認同台積電提出「大家的代工廠」的戰略，業者擔心，在美國加大對中國科技圍堵，極可能讓台積往「美國代工廠」傾斜，如此一來，台積未來應是挑戰多於數位轉型帶來的機會。

地緣政治風險是近兩年投資圈及企業界密切討論的話題，當初很多人懷疑美國根本不具設廠的優勢，供應鏈也早已移往亞洲等地，台積電怎麼會願意赴美設廠。最後台積電被迫赴美投資，但這座初期只設月產2萬片的廠，可滿足美方的戰略需求，又顧及全球生意，不失為兩全之策。

地緣政治的變化遠超出台積電兩年多前的打算，華府決策官員發現，從川普政府規範含美國技術成分限制從20%，升高到不得超越10%，都不能阻擋中國發展半導體的決心，拜登上任後持續加大管制力道，迫使台積電得重新盤點客戶，重新檢視是否會觸犯美國禁令，這些都是台積電始料未及。

台積電面臨地緣政治風險，選擇向擁有半導體制霸權的美國靠攏，在亞利桑納州設廠，但這也代表美國目前仍不能沒有台積電，因為台積電掌控美商半導體重要晶片生產命脈，在全球晶片製程技術領先。

問題是，美國是否會繼續讓台積電持續享有現今的領先紅利，「護國神山」的光環還能閃耀多久，這不只攸關台積電的公司利益，也將牽動台灣的安危。

台積電 投資 晶片

上一則

美中外長通話70分鐘 國務院回應北京：無意阻撓中國

下一則

國務院：美中外長通話有成效 不排除G20前再談

延伸閱讀

美中外長通話70分鐘 國務院回應北京：無意阻撓中國

美中外長通話70分鐘 國務院回應北京：無意阻撓中國
台積電美國廠12月移機典禮 拜登將親臨

台積電美國廠12月移機典禮 拜登將親臨
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
台砸50萬美元找美議員挺入IPEF 還未如預期加入

台砸50萬美元找美議員挺入IPEF 還未如預期加入

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷
扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人

扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議