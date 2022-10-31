我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指中止連跌 道指46年最佳

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

美中外長通話70分鐘 國務院回應北京：無意阻撓中國

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影
國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片。華盛頓記者張文馨／攝影

國務卿布林肯（Antony Blinken）在美東時間30日下午與中共國務委員兼外長王毅通話，國務院發言人普萊斯（Ned Price）31日表示，這場通話約70分鐘，他以「具建設性」（productive）、「有用」（uesful）且「專業」（professional）來形容。

這是美中外長在中共20大後首度通話，外界認為兩人此時通話大有為下月拜習會鋪路的意味；普萊斯引述白宮日前說法表示，總統拜登和中國國家主席習近平最近的一次通話共識，尋求安排兩人面對面會晤的機會。

針對中國在聲明中呼籲美國停止打壓，普萊斯回應，布林肯在通話時重申美國立場：美國不尋求牽制中方，美國的目標不是「阻撓中國」（hold China back），美國意在維護以規則為基礎的國際秩序。

普萊斯說，任何以為「美國意在對抗中國或其他國家」的想法都不是真的。

普萊斯表示，美國固然與中國在多個領域存在重大歧見，不過兩國關係的核心應是競爭，美國會負責任地管理競爭。

普萊斯重申維持高層互動的必要性，無論發動者是北京或華府，並說，在G20峰會舉行前，兩人再次通話的可能性依然存在。

普萊斯表示，布林肯在通話中強調俄烏戰爭對全球和平、經濟穩定和繁榮構成的威脅，也針對海地的人道援助問題，兩人在會中討論必須擱置政治歧見，協助解決此事。

布林肯 中共 國務院

上一則

台積電美國廠12月移機典禮 拜登將親臨

下一則

台積電東移求兩全 挑戰多於機會

延伸閱讀

王毅與布林肯通電話 王毅：請認真研讀20大報告

王毅與布林肯通電話 王毅：請認真研讀20大報告
布林肯與王毅通話 談保持溝通管控美中關係

布林肯與王毅通話 談保持溝通管控美中關係
國務院：布林肯與印度外長談俄烏戰爭

國務院：布林肯與印度外長談俄烏戰爭
布林肯：若台海爆發危機 對全世界都是壞事

布林肯：若台海爆發危機 對全世界都是壞事

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15
圖為加州首府沙加緬度市的待售民宅。(美聯社)

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

2022-10-26 02:30
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷
扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人

扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議