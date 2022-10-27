參院共和黨報告：新冠病毒最可能是中國實驗室外洩

參院共和黨議員提出的報告認為新冠肺炎病毒「最可能是中國研究室相關的意外所致，並非從動物傳人的自然傳染結果」。（美聯社）

聯邦參院健康委員會共和黨 議員所提出的最新報告認為，導致全球上億人辭世的新冠肺炎病毒，「最可能是中國研究室相關的意外所致，並非從動物傳人的自然傳染結果」。

華爾街日報報導，這份35頁的報告詳述了新冠肺炎疫情 初期蔓延蔓延的細節，並且點出新冠疫情爆發近三年來都沒有發現動物宿主的事實，還有中國武漢 實驗室的生物安全程序麻煩百出，以支撐其結論。

這份由共和黨委員會幕僚完成的報告也坦承，因為沒有更多證據，要對新冠病毒起源達成絕對性的結論，是不可能的，但認為「自然人畜共通傳染起源的假設，不再值得相信，也不再值得準確推定」。

這份報告主要是根據限於大眾流通的資訊完成，但可能促使國會加強呼籲執政當局進一步調查新冠病毒的起源。共和黨已矢言若在國會期中選舉重新掌控兩院、或其中一院，將積極擴大調查新冠疫情。

新冠病毒究竟是自然傳染的結果、還是實驗室意外導致，一直是各界爭論焦點，中國已一再否認牽涉到實驗室外洩病毒，並指出一座美國實驗室也可能是新冠病毒的來源。美國情報當局去年發布的報告也未能回答這個問題，只說新冠病毒並未顯示刻意的基因工程跡象，而要辨識來源，需要北京當局的擴大協助。

許多研究新冠病毒的科學家也說，無法排除從武漢實驗室外洩，但需要進一步調查，不過病毒也有可能是從野生、農場或市場上的動物，自然傳染給人類。美國國家科學院院刊（PNAS）本月稍早刊出的一篇評論指出，「愈多愈多科學證據」都指向新冠病毒來自人畜共通傳染，透過野生動物交易傳染到人類。

參議院健康委員會主席Patty Murray認為，該委員會還在研擬針對這項議題的跨黨派報告。