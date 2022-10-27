G7接近敲定俄油價格上限計畫 但可能只有少數國家加入

美國政府可能俄油價格設定更高、更寬鬆的上限。(路透)

美國和西方國家官員正在敲定對俄羅斯出口油價 設定上限的計畫，彭博資訊報導，出於擔心市場動盪加劇金融風險、以及投資人的懷疑態度，美國政府可能鬆綁俄油價格上限計畫，也就是設定更高、更寬鬆的上限，而且只有G7 和澳洲會承諾遵循。

報導指出，相較於之前所設想的俄油價格上限，美國政府可能改而設定更高、更寬鬆的上限，而且只有七大工業國集團（G7）和澳洲會承諾遵循。知情人士透露，南韓已私下告知G7將會加入，G7官員也尋求紐西蘭和挪威參與，顯然俄國 兩大貿易夥伴中國大陸和印度都不會加入。

美國先前考慮對俄油價格設定每桶40~60美元的上限，但現在美國正在討論拉高上限區間，即便部分歐盟官員認為這將讓俄國持續獲致龐大的石油收益。 知情人士說，俄油價格上限的條件細節還在擬定中，預定會在12月5日前宣布。

知情人士透露，各國官員也擔心設定俄油價格上限可能造成反噬，加劇國際油價波動，從而提高金融風險。

路透報導，G7正在敲定，把俄油價格上限，訂在約略與過去歷史均值的每桶63~64美元差不多的水準，也呼應美國財長近來認為60美元區間能鼓勵俄國繼續生產石油的說法，而實際價格上限將在未來幾周決定。

美國官員也駁斥彭博指稱只有少數國家參與的報導內容，指稱白宮正與G7及其他夥伴共同執行有效而強力的俄油價格上限計畫。

數據顯示，俄國出口石油的平均交貨價格過去三年來平均為每桶63美元，但截至上周末已漲至約74美元。俄國9月估計靠銷售石油賺進150億美元，資助在烏克蘭的「特別軍事行動」。