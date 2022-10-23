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美101空降師時隔80年部署歐洲 隨時準備與俄一戰

中央社／羅馬尼亞22日即時報導
有「嚎叫之鷹」之稱的101空降師是美國最精銳的空中打擊師。（取材自101st Airborne Division (Air Assault)臉書）
有「嚎叫之鷹」之稱的101空降師是美國最精銳的空中打擊師。（取材自101st Airborne Division (Air Assault)臉書）

俄羅斯入侵烏克蘭，與美國為首的北大西洋公約組織（NATO）關係日趨緊張之際，美國101空降師現已部署歐洲，為近80年首次。

有「嚎叫之鷹」之稱的101空降師是美國最精銳的空中打擊師，可在數小時內部署到世界上任何戰場。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）跟著101空降師副指揮官盧巴斯準將（Brigadier General John Lubas）以及第2旅級戰鬥隊（2nd Brigade Combat Team）指揮官馬泰德斯上校（Colonel Edwin Matthaidess）一起搭上黑鷹（Black Hawk）直升機前進北約最邊界，距羅馬尼亞與烏克蘭邊界僅3英里處。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日對烏克蘭展開全面入侵後，俄軍從克里米亞半島朝北挺進。這7個多月期間，俄軍試圖沿黑海岸進入赫爾松（Kherson）地區，目標占領尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odesa）等烏克蘭重要港市。

正因俄軍威脅距離位於羅馬尼亞的北約領土如此之近，美國最精銳的空中打擊師之一才會配備重型裝備被派來此地。

盧巴斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網：「我們準備好保衛北約的每吋土地，我們帶來了獨特的能力，來自我們的空中攻擊能力…我們是一支輕步兵部隊，為我們的飛機和空中突擊帶來了機動性。」

整體而言，來自肯塔基州坎貝爾堡（Fort Campbell）基地的101空降師，已有約4700人部署羅馬尼亞加強北約東翼。

馬泰德斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，他和他的部隊是與烏克蘭戰事距離最近的美軍，他們持續「密切關注」俄軍，進行「準確複製」戰爭狀況的演習，保持警戒。

兩位指揮官告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，他們已經做好準備，隨時可以作戰，捍衛北約領土。如果戰事升級或北約遭到攻擊，也已做好越過北約邊界進入烏克蘭的充分準備。

北約 烏克蘭 俄羅斯

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