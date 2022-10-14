我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高通膨低股息 退休族如何保住養老本？

馬斯克：星鏈無法無限期提供烏克蘭網路 仍在虧損

這麼巧？建議台灣成為特區後 特斯拉獲中國免徵購置稅

記者林則宏／北京即時報導
圖為特斯拉2021年在第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會的展覽攤位，工作人員在正式開展前做最後的準備。記者林則宏／攝影
圖為特斯拉2021年在第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會的展覽攤位，工作人員在正式開展前做最後的準備。記者林則宏／攝影

一切都是巧合？特斯拉執行長馬斯克在本月7日刊登的英國金融時報（FT）專訪中，建議台灣應成為中國的「特別行政區」，以避免台海衝突發生。三天後，中國工信部發布「免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」，特斯拉Model S與Model X兩款新車就赫然在列。

對此，中國汽車業界人士也感意外。網路有評論稱，這種進口高端車型可以免稅實在罕見。還有分析稱，「上次表揚上海防疫做得好，特斯拉上海提前開工，加班加點，再創新高，擴廠計劃加速進行。這次說完台灣回歸，直接汽車免稅。果然是有錢能使鬼推磨哦，讓首富推磨也可以。」

馬斯克接受英國金融時報專訪時表示，台海兩岸衝突「無可避免」，不僅在中國設廠的特斯拉受苦，蘋果更會深陷麻煩。因此他的建議是：構思出某種讓台灣較能接受的「特別行政區」。

馬斯克說：「我的建議 . . .是為台灣構思出某種特別行政區，要合理得令人可接受，即使也許不會讓人人皆大歡喜」；「而這是可能的，我認為很可能，事實上，他們可以做某種比香港更寬容的安排。」

根據中國工信部公布的上述目錄，特斯拉獲得免徵購置稅的是新款特斯拉Model X與Model S各有兩個型號，登記的生產企業為特斯拉汽車（北京）有限公司。但根據中國的工商信息，該公司的經營範圍並無電動汽車生產，但包含汽車新車銷售，因此這兩款車未來應是以整車進口方式在中國銷售。

目前在特斯拉的中國官網尚未顯示新款Model X和Model S的具體上市時間，僅提示價格和具體配置會在臨近交付時發布，屆時用戶將會收到通知以選定訂單。

中國車輛購置稅實行從價定率的徵收辦法，稅率為應稅車輛計稅價格的10％。 獲准免徵購置稅，對於特斯拉這兩款新車未來在中國市場的銷售無疑有不小的助益。

特斯拉 汽車 馬斯克

上一則

選前最後一份CPI報告 「核心CPI」年增率6.6% 40年首見

延伸閱讀

馬斯克：星鏈無法無限期提供烏克蘭網路 星鏈仍在虧損

馬斯克：星鏈無法無限期提供烏克蘭網路 星鏈仍在虧損
馬斯克賣「焦髮味」香水 聲稱「預售賣1萬瓶賺百萬」

馬斯克賣「焦髮味」香水 聲稱「預售賣1萬瓶賺百萬」
提供Starlink太花錢？CNN：馬斯克要求國防部承擔費用

提供Starlink太花錢？CNN：馬斯克要求國防部承擔費用
推特：聯邦政府正調查馬斯克收購推特的行為

推特：聯邦政府正調查馬斯克收購推特的行為

熱門新聞

圖為台灣慶祝雙十國慶，旋翼機吊掛巨型國旗飛過總統府前。(美聯社)

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

2022-10-11 12:10
聖路易斯大學的迪布維格（Philip H. Dybvig）。美聯社

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

2022-10-12 10:55
美方祭出的對中國半導體禁令涉及個人，可能迫使為中企工作的美籍華人放棄美國籍。（路透）

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

2022-10-13 08:59
新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大

美元兌換人民幣匯率一路大漲 這類華人損失最大
在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫

僅管壯漢在旁 首次來洛的華女一下車就被持槍打劫
CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高

CPI似已見頂 道指跌深反彈1500點收高