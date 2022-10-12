對中出口晶片管制 SK海力士、三星獲美豁免

南韓記憶體大廠SK海力士發表聲明表示，豁免於美國對中國的出口管制，時效為一年。（路透）

路透引述產業消息人士報導，美國政府11日允許在中國營運的兩家非中國晶片 製造業者可在其供應商未申請許可的情況下，取得受限制的產品與服務，這減輕了美國針對中國晶片產業新一輪限制措施帶來的負擔。

南韓記憶體大廠SK海力士已發表聲明證實，豁免於美國對中國的出口管制，時效為一年；韓聯社另報導，三星 電子也同樣獲得豁免。

SK海力士在聲明中表示，已獲得美國准許，一年內可在無需額外申請許可的情況下，向在中國的廠房供應開發與生產DRAM半導體所需的設備與品項。該公司表示，繼續供應設備代表能向全世界穩定供應記憶體晶片。韓聯社另外報導，三星電子也獲得美國同樣的許可。

消息人士向路透表示，拜登政府原本就規畫要讓像是南韓記憶體大廠SK海力士、三星電子這類在中國營運的外國公司豁免於對中國實施的新限制措施衝擊之外。

正如美國政府所公布，新規定要求在美國出口品運往在中國擁有先進晶片製造的工廠前，必須取得許可。此舉是美國致力於減緩中國科技與軍事發展的一環。

美國原本規畫以逐案審查的方式，為非中國晶片廠核發供應許可，同時對中國晶片廠的許可申請則採取「推定禁止」原則，也就是除非提供證據證明交易行為不會對美國國安及外交政策產生不利影響，否則一律拒絕發放許可。

截至11日午夜，就算美國企業授權、下指示或要求，供應商也不能在沒有許可的情況下向位於中國的工廠提供支援、服務。無論申請許可是否獲准，要通過許可程序所耗費的時間，可能會導致出貨延宕並阻礙生產。

路透報導，美國商務部 發言人沒有直接回應關於上述授權消息的說法，但表示商務部希望從相關利益者獲得這套規定的相關意見，而且可能考慮調整。白宮發言人則沒有回應置評請求。