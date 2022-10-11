拜登接受CNN專訪稱普亭是「理性的行為者」 但嚴重失算

美國總統拜登11日接受CNN獨家採訪時說，他認為俄羅斯總統普亭是個「理性的行為者」，但他低估了入侵烏克蘭和其人民的反抗能力。（美聯社）

美國總統拜登 11日接受CNN獨家專訪時說，他認為俄羅斯總統普亭 是個「理性的行為者」，但他低估了入侵烏克蘭 和其人民的反抗能力。

拜登表示，「我認為他是一個理性的行為者，但他失算了」。拜登受訪時，正當俄羅斯轟炸烏克蘭平民，標誌著長達數月戰爭的另一個轉折點之際。這段訪問將於美國東部時間11日晚間9時播出。

拜登、他的高階官員和其他西方領袖在過去幾個月內一直在討論普亭可能會採取哪些措施，因為俄軍在烏克蘭戰場上遭受尷尬的損失。拜登上周警告，「核世界末日」的風險處於60年以來新高。

在領袖努力預測他的下一步行動之際，普亭的行為是否理性一直是爭論焦點。雖然拜登11日表示，他相信普亭本人是理性的，但他稱普亭2月底發動戰爭時在演講中闡述俄羅斯領導人在烏克蘭的目標時，反而很荒謬。

拜登說，「你聽他說的話。如果你聽他在做出決定後發表的演說，他談及整個想法，說他需要成為俄羅斯的領導人，團結所有講俄語的人。我的意思是，我只是認為這很不合理。」

拜登繼續說，普亭錯誤地認為烏克蘭人民會屈服於俄羅斯的入侵，結果失算了。「我認為他以為自己會受到熱烈歡迎，以為這是蘇聯祖國母親在基輔的家，結果完全誤判了。」

烏克蘭上個月反擊成功奪回之前在俄羅斯控制下的領土，包括重要交通樞紐，這些損失有損俄軍顏面。