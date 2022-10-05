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AIT主席莫健：台灣關係法提到封鎖是脅迫的形式之一

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。 圖／聯合報系資料照 華盛頓記者張文馨／攝影
美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。 圖／聯合報系資料照 華盛頓記者張文馨／攝影

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）5日舉行年會，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）重申美國的「一個中國」政策，並提到北京的威脅行徑，他說，「台灣關係法清楚提到『封鎖』是脅迫的形式之一。」

莫健3日在美台國防工業會議演說，5日參加GTI年會，以及預定晚間要在雙橡園慶祝中華民國國慶時發表演說，台灣安全成為焦點。

談到總統拜登4度表態「願在台灣受到中國進犯時以軍事力量保衛台灣」，莫健表示，美國對台政策要回歸原始文件著眼，台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證是美台關係的3項支柱，文件中包含相當強烈的承諾；美國要信守承諾，也要以新眼光看待事物。

「原始文件明確表示，若有人企圖以武力改變台灣的地位，美國必須有所行動。」莫健說，這就是拜登的意思，拜登的說法和白宮事後聲明「對台政策不變」並不矛盾。

莫健表示，美國對台政策沒有改變，改變的是北京對台灣的威脅。

莫健舉例，美中第三項公報（八一七公報）說的是美國要減少對台軍售，同時言明這取決於中華人民共和國以和平方式解決兩岸分歧；「現在，很難有人可以說中華人民共和國完全恪守和平統一路線。」

莫健表示，美國會持續恪守台灣關係法，支持台灣自我防衛，並維持美國自身能力，以抵抗任何以武力或其他形式破壞台灣安全、經濟和社會的作為。

根據台灣關係法，美國政策表明任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

莫健說，「台灣關係法清楚提到『封鎖』是脅迫的形式之一。」

莫健的發言令人聯想到解放軍8月為了聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣而實施大規模環台軍演；在解放軍演結束後，中方無人機和機艦擾台行徑不斷。

莫健說，沒人可以預測中國國家主席習近平接下來會怎麼做，而中方非常清楚美國立場，希望中國在考慮侵略時也想到後續效應，包含半導體在全球的流通、國際航運因台海戰事塞車導致航運成本上漲，以及使得供應鏈更混亂（這個因素在過去半年來扼殺中國經濟成長）。

台灣關係法 拜登 北京

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