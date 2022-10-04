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6年2890萬元…美資助中國實體搞科研 眾議員誓言終止

中央社記╱華盛頓4日專電
CDC有直接提供資金給中國實體從事研究活動。(路透)
CDC有直接提供資金給中國實體從事研究活動。(路透)

美國政府報告指出，2015至2021年間，美國政府提供約2890萬美元資金給包括北京大學共13個中國實體用於科學研究。聯邦眾議院中國工作小組主席麥考爾要求進行內部調查，誓言終止美國資金流入中國手中。

美國國會稽核處（Government Accountability Office）9月底公布一份報告，說明美中科學研究資助情況。

報告發現，自2015至2021財政年度，美國聯邦機構直接向中國實體提供2890萬美元研究資金，其中美國國防部、美國疾病管制暨預防中心（CDC）與美國國家衛生研究院（NIH），都有直接提供資金給中國實體從事研究活動。

其中，美國疾病管制暨預防中心與美國國家衛生研究院資助中國實體進行包括疾病監測、疫苗研究與新藥開發等廣泛研究，國防部則資助無人機等領域研究。接受資助的中國實體包括香港大學、北京大學與中國疾病預防控制中心等共13個實體。

這份報告是在眾議院共和黨團主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）與麥考爾（Michael McCaul）的要求下進行的。

麥考爾今天發出聲明對美國國會稽核處的努力表示感謝，認為他們「拉開了美國納稅人資金在中國資助實體的帷幕」。

但麥考爾也指出，報告發現的數千萬美元研究合作只是整體情況的一部分，他會繼續連同其他國會議員追蹤並阻止每一筆進入中國、且最終落入中共手中的美國政府資金。

北京 國防部 眾議院

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