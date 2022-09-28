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北溪天然氣管線遭破壞 俄要拜登出面解釋

中央社哥本哈根/莫斯科28日綜合外電報導
丹麥國防司令部27日發布的圖片顯示，北溪2號天然氣管道的天然氣洩漏。(Getty Images)
丹麥國防司令部27日發布的圖片顯示，北溪2號天然氣管道的天然氣洩漏。(Getty Images)

歐盟今天表示，連接俄羅斯和德國的北溪1號和2號天然氣管線漏氣，顯然是遭到「蓄意」破壞。莫斯科則稱，美國總統拜登「有義務」回答華盛頓是否為幕後主使。

法新社報導，波羅的海的北溪1號和2號管線26日在兩次爆炸後，發生3起不明原因的氣體洩漏事件。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天發布聲明稱，這些事「並非巧合」，「所有訊息皆表明，這些洩露是蓄意行為的結果」。

波瑞爾警告說：「任何蓄意破壞歐洲能源基礎設施的行為都是完全不可接受的，將得到強力和一致的回應。」

不少人懷疑是俄羅斯所為，莫斯科已減少對歐洲的天然氣供應，以報復西方對其發動烏克蘭戰爭實施嚴厲制裁。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）反擊稱，指控俄羅斯造成洩漏「愚蠢且荒謬」。他還指出，美國液化天然氣供應商「將供應量增加了數倍」，從而獲得「巨額利潤」，「他們對未來獲得超額利潤非常感興趣」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在社交媒體上表示，拜登「有義務」回答華盛頓是否為幕後主使。她說：「2022年2月7日，拜登宣稱俄羅斯若入侵烏克蘭，北溪管線就會完蛋。」她還附上一段影片，拜登在影片中說，如果俄羅斯戰車越過烏克蘭邊界，「我們將終結」北溪2號。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄羅斯 拜登 烏克蘭 天然氣 歐盟

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