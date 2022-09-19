美專家：美軍未必開進台灣助戰

拜登總統18日再次提到若中國犯台，美軍將防衛台灣，相關說法比過去表述更明確。（擷自60 Minutes YouTube頻道網頁youtube.com）

拜登 總統18日更明確表示要會出兵捍衛台灣，不過，CNN報導，分析家認為，拜登這番話其實仍保有詮釋空間，五角大廈 會提供拜登部署美軍的「各種選項」，美軍未必一定開進台灣助戰。

曾任職五角大廈的新加坡國立大學客座高級研究員唐安竹表示，「外界總想要過度解讀總統的談話」，但拜登言論並非毫不含糊，他的觀點並未真的改變。從美國防衛具體本質來看，美國不一定會派兵前往台灣。

唐安竹還說，若中國對台發動攻擊，五角大廈將向拜登提供部署美軍的「一系列選項」，運用美國海軍資產或空中武力在近岸扮演某種角色，或以美國網路力量阻止中方入侵，或僅派美軍在當地展示武力，都有可能。

CNN說，拜登這一最新發言，恐導致已因裴洛西訪台而緊繃的美中關係進一步惡化。

美國情報界已明確表示，即便美支持台灣，北京 仍積極嘗試建立一支能接管台灣的軍事力量。中情局副局長柯恩上周說，習近平已下令解放軍2027年前具備武統台灣能力。

金融時報報導，儘管一些專家呼籲拜登政府對台海改採「戰略清晰」政策，在解放軍加強在台灣周邊侵略活動之際，向北京發出更強烈訊息，但也有人認為，拜登的言論造成一種新的困惑。

日耳曼馬歇爾基金會兩岸問題專家葛來儀說：「在我看來，『戰略模糊』正遭到削弱，取代它的更接近『戰略混亂』，而非『戰略清晰』。長期以來，中國一直認為美國會在台灣遭到攻擊時保衛台灣，因此這些言論只會強化共軍的計畫。我覺得中國更關注的是美國保衛台灣的能力，這一點也是許多人質疑的。」

葛來儀對路透表示，如果拜登作出這等承諾，他必須確保有辦法言出必行。她說：「如果拜登總統計畫保衛台灣，那麼他應該確保美軍有能力做到。口頭上說支持卻沒有實際能力作後盾，這不太可能強化嚇阻。」