美媒：習無意加大相挺 普亭罕見坦承北京憂俄烏

俄羅斯總統普亭(左)今天與中國國家主席習近平(右)於上合組織峰會見面。美聯社

俄羅斯總統普亭 今天與中國國家主席習近平 於上合組織峰會見面，普亭坦承會處理中方對俄烏戰事的憂心，也會闡明對烏克蘭立場。美媒認為普亭的應對並不尋常。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在記者會說：「令人訝異的是普亭竟會承認習近平憂心俄烏戰況。中方會關切這不意外，但普亭會承認這點就有趣了。」

「華爾街日報」報導，這是今年2月底俄國 揮師入侵烏克蘭後，普亭與習近平首度會面；當前俄軍在烏克蘭東北部的戰場有所敗退。

在俄國官方電視台播出的畫面裡，普亭告訴習近平，莫斯科高度珍視中方在烏克蘭危機的持平立場，「我們理解你們對此事的疑慮和憂心，會就我方立場作出解釋」但普亭雖說會闡明俄方對烏克蘭立場，卻沒多做說明。

習蒲二人藉這次在烏茲別克所舉行的上海合作組織峰會碰面。據中國官方新華社發布的新聞，習近平告訴普亭「今年以來中俄保持了卓有成效的戰略溝通。面對世界、時代及歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，為變亂交織的世界注入穩定」。

前美國外交官、現華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國高級研究員辛格頓（Craig Singleton）也認為，最值得注意的就是普亭公開承認中方有所關切，尤其中方發出的會談文本甚至都沒提烏克蘭，似乎無意在俄國戰場吃緊之際加大挺俄。

「華爾街日報」認為當前戰場失利氛圍瀰漫，普亭自然不能期望能從中方或中亞各國拿到有意義的奧援，北京也得避免惹來西方制裁。不過俄國經濟暫時挺過原先預期的嚴重衰退，俄國官方近期預測今年國內生產總值（GDP）負成長只會到2.9%，而非早先預估的-10%。

俄國還說中俄間貿易熱絡達史上最高，雙邊貿易達創紀錄的1400億美元，比2021年成長1/4。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment）高級研究員、俄中關係專家加布耶夫（Alex Gabuev）認為，雙方今天會面的關鍵討論應該都在閉門會議，主要內容可能是經濟夥伴關係，例如俄國擬為中國加開一條天然氣管線，以及北京能在不招制裁下向俄國出售多少技術。

法國外貿銀行（Natixis SA）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）認為，普亭需要中國繼續出售晶片，否則軍民兩個領域後續有運作困難。

2001年成立的上合組織，成員包含中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯及中亞的哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克共8國，本屆峰會16日結束後伊朗將成為第9個會員，土耳其這次也受邀與會，俄土兩國總統也將會談。

上合組織對國際局勢的看法與經濟合作加深美國對俄中組建反美聯盟的憂心；俄國官方電視台還刻意強調，上合峰會的各國代表世界一半人口，反駁西方稱侵烏已讓普亭遭國際孤立的論調。

「紐約時報」另引述「卡內基國際和平基金會」俄中關係專家加布耶夫指出，他相信克里姆林宮很清楚中國能支持的限度，「西方技術、市場、資金對中國至為重要，這是為何習近平不準備加大挺俄力道，因怕引來西方制裁北京」。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘也說，這是習近平多年來對中俄戰略關係最審慎或最低調的表態。

不過俄國外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）說習蒲對國際局勢觀點完全一致，兩人進行一場絕佳會談，還說俄中雙方會在下週的聯合國大會密切合作。