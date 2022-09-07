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國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心

國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）。（本報系資料照片）
聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）。（本報系資料照片）

聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，他將和國會議員討論這部法案，因「部分條文令人擔心」；台灣政策法曾兩度延審，蘇利文是首位在該法案審議期間就表態的拜登政府資深官員。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法案，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求國務院協調更改台駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

行政部門向來很少對國會審議中的法案表示意見，以示尊重；台灣政策法案歷經7月19日和8月3日兩度排審，都未能順利審查，第一次是共和黨議員要求延審好準備對案，第二次是院會審查芬蘭和瑞典加入北約案，外委會無暇審理。

彭博資訊當時報導內幕指出，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，牴觸數十年來的「戰略模糊」政策，白宮遊說民主黨參議員對台灣政策法案踩煞車。

彭博電視台主持人魯班斯坦（David Rubenstein）7日詢問拜登政府是否會將法案內容放入美國政策。

蘇利文透露，今天就會到國會跟議員討論此案，他認為，部分涉及美國強化對台灣安全協助的法案內容，相當有效且實在，能促進台灣的安全，「而有些內容讓我們有點擔心。」

蘇利文是首位公開表達立場的資深官員，雖未進一步討論細節，但在立法階段的這項舉動，已凸顯行政部門和國會部門對台灣政策的做法差異。

彭博資訊報導，拜登政府維持對台灣的支持，同時嘗試壓制國會的對中鷹派。

除了蘇利文，美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）日前投書，以下月要開審的「台灣政策法」為例，建議華府擬定政策著重對台實質幫助，而非象徵作為，國會和行政部門應避免只重形式的象徵主義作為，對外傳遞矛盾訊號。

蘇利文7日接受魯班斯坦專訪，彭博電視台將在21日播出完整訪問內容。

蘇利文 拜登 白宮

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