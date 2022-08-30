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「阿提米絲1號」升空時間重排 改美東9月3日下午

編譯周辰陽／即時報導
美國太空總署新一代登月火箭「阿提米絲一號」，攝於30日。（Getty Images）
美國太空總署新一代登月火箭「阿提米絲一號」，攝於30日。（Getty Images）

BBC報導，美國太空總署（NASA）30日表示，將於9月3日嘗試發射新一代登月火箭「阿提米絲一號」（Artemis I），現在鎖定美東時間當日下午2時17分（台北時間4日凌晨2時17分）開始的2個小時發射窗口。

「阿提米絲1號」任務原定29日試圖升空，但因4具引擎之一無法冷卻至所需的作業溫度，NASA先是延後發射時間一小時，最後不得不宣布取消。工程師團隊查看資料後相信，他們現在了解問題發生的原因，認為可能跟不準確的感應器讀數有關，因此可以在發射當天制定處理問題的對策。

據報導，此事涉及在倒數計時早期開始冷卻引擎的程序。在NASA管理太空發射系統（Space Launch System）火箭計畫的霍尼卡特（John Honeycutt）說，「我們已經有了一條前進至抵達我們需要抵達地點的道路，要支援下一次的發射」。

NBC新聞報導，美國太空軍（U.S. Space Force）發射氣象官伯格（Mark Burger）稱當天的天氣可能是個問題，屆時陣雨跟可能的雷暴會通過佛州甘迺迪太空中心，目前有60%的機率碰上天氣違規，但在2小時期間的多個時刻可能會有晴朗環境（clear conditions）。

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