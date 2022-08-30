新聞周刊：美軍營救拜登口譯只是作秀 260餘人仍受困

阿富汗口譯員經常隨美軍行動，對美軍幫助很大。(美聯社資料照)

新聞周刊30日報導，美軍去年10月營救對拜登 總統有恩的一名阿富汗 口譯及家眷，其實只是一場「滿足媒體的作秀」(media stunt)，行動結束後仍有260多名曾為美軍提供協助的阿富汗人，依然受困於巴基斯坦的藏身地點等候撤離。

報導指出，2021年10月10日傍晚5時30分，五輛黑色休旅車駛抵巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)的一處安全藏身處，約有20名美國國務院 外交安全局(Diplomatic Security Service)持槍人員下車，進入屋內列隊排成人牆。當時躲在這個藏身地點的260多名避難者，都是過去20年裡曾對美軍提供協助的阿富汗人與家屬，他們在美軍撤離阿富汗之後逃到巴基斯坦，等待美方協助進一步撤離。

➤➤➤總統級報恩 美軍協助阿富汗口譯員全家逃往巴基斯坦

不過，在這個地點苦苦等候美方援救的阿富汗人卻失望了，因為當天國務院外交安全局的特別行動，只是為了帶走代號為「優先包裹」(high-priority package)的少數幾人，也就是2008年曾經協助過直升機在阿富汗緊急迫降、當時為聯邦參議員拜登的阿富汗口譯員哈里利(Aman Khalili)與其家屬。

報導指出，哈里利與6名家屬匆匆被國務院外交安全局護送上車之後，車隊準備離開時，200多名阿富汗人從建築物裡跑出，朝著車隊扔砸石頭，甚至企圖用肉身擋車，哀求隨同前去。當時在現場的55歲阿富汗婦人費薩(Faiza)匿名受訪時說，眾人都提出質疑，為何只撤離哈里利一家人，「可是沒人理我們」。

新聞周刊報導，哈里利一家人獲救的消息，當時被白宮拿來大肆宣傳，成為連續好幾個月為負面新聞包圍、施政滿意度一路走下坡的拜登，難得一見的正面消息；但10個月之後，費薩以及其他260多名阿富汗人，還在巴基斯坦等待美軍救援。報導指出，這些阿富汗人覺得拜登政府沒有信守承諾，2021年美軍撤離阿富汗時的各種混亂，更讓他們原本對美國感到灰心。

退役空軍准將(David Hicks)希克斯成立非營利組織「神聖諾言行動計畫」(Operation Sacred Promise)，目標在於搶救曾經對美軍提供協助的阿富汗人士。希克斯受訪時說，美國如果做出承諾，並且強力宣揚美國價值，就要訂好井然有序的撤離計畫，並且確保在撤軍過程中救出曾經協助美軍的阿富汗人。

美國退役軍人組成的非政府救援組織「人道優先聯盟」(Human First Coalition)，便是負責將哈里利一家人護送到伊斯蘭馬巴德藏身處的幕後功臣。「人道優先聯盟」創辦人兼主席洛夫(Safi Rauf)對新聞周刊表示：「這些人曾經冒著生命危險，在前線跟我們並肩作戰，在阿富汗裡為我們的軍人、軍隊提供協助。」

洛夫說，國務院曾經口頭承諾，將會返回藏身地點撤離剩餘的260多名阿富汗人。他表示，美國政府曾經承諾會盡一切所能協助這些阿富汗友人，「但真的有做到嗎？」白宮與國務院並未回應新聞周刊採訪要求。