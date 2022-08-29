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華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡

中央社華盛頓29日綜合外電報導
圖為中華民國與美國國旗。(本報系資料照)
圖為中華民國與美國國旗。(本報系資料照)

眾院議長裴洛西訪台後，中國對台灣加強軍事威嚇、威脅區域安全；而美方又即將審議支持台灣的「台灣政策法」。「華盛頓郵報」指出，為免激起衝突，美國須取得艱難平衡。

裴洛西（Nancy Pelosi）本月初訪問台灣，以展現對台灣民主的支持。這趟行程激怒中共當局，此後在台灣周邊實施連串軍演，還對台演練一場海上封鎖，部分人士稱為第4次台海危機。

「華盛頓郵報」編輯委員會撰文表示，中國與鄰近民主國家間的緊張顯然正在升溫，不只和台灣，與日本和韓國也是；而美國的一中政策同樣面臨愈來愈大的壓力。換句話說，中國的經濟和軍事崛起等新現實，加上中國領導人習近平公然採取戰狼姿態，有必要調整做法來因應。

拜登總統（Joe Biden）近來曾3度明確承諾美國會以軍事保衛台灣，但他的幕僚其後又強調，這並不代表任何基本上的新政策。正由於美國對台灣有必要採取如拜登言論的更多「戰略清晰」，而更少像一個中國政策這樣的「戰略模糊」，因此美國聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）與葛理漢（Lindsey Graham）提出「台灣政策法」（Taiwan Policy Act），參院外交委員預計9月14日開始進行討論。

「華盛頓郵報」指出，這是1979年美國制定「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）以來最重要的相關立法行動。實質而言，法案的關鍵條文是提供台灣45億美元軍事援助，以及有別於台灣關係法較為模糊的措辭，允許將美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」。

至於象徵意義部分，台灣政策法開拓更多新疆域，包括正式賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位，以及將位於華府的實質台灣駐美國大使館「台北經濟文化代表處」更名為北京較反感的「台灣代表處」。

儘管這份法案能否完整通過，仍充滿變數；但最不具爭議性且實質上最有用的增加軍援部分，仍可能最後併入一份國防政策法案。

同樣具有價值的變化，是拜登政府的另一項新行動，也就是深化與台灣的貿易關係。這也在裴洛西訪台後再度得到確認。

儘管如此，台灣政策法的辯論過程，也會引出一些美方遲早必須解決的重要問題。此時象徵意義便具有實質性，尤其對中國而言。因為一直以來的問題都是，如何將保護台灣的威懾力最大化，同時把對中國不必要的挑釁最小化。

「華盛頓郵報」表示，台灣政策法提案人的看法是對的，因為近代歷史顯示，尤其以俄羅斯侵略烏克蘭為例，姑息主義無效，攻擊者無論如何都會用「遭到挑釁」作為發動全面攻勢的藉口。

然而，若亞洲爆發一場本可避免的戰爭，唯一比這更糟糕的，是客觀觀察家認為，之所以爆發這樣的戰爭，美國的政策要負一部分責任。

「華盛頓郵報」認為，美國立法和行政機關務必就相關議題努力達成平衡；而上述種種考量，將決定那會是怎樣的平衡。

華盛頓郵報 拜登 裴洛西

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