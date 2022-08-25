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民調逾半贊成 美國援助烏克蘭至俄軍撤離

中央社／華盛頓24日綜合外電
圖為美國提供給烏克蘭的海馬士火箭，極具攻擊戰力。（Getty Images)
圖為美國提供給烏克蘭的海馬士火箭，極具攻擊戰力。（Getty Images)

俄烏戰爭迄今已滿半年，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天公布民調結果顯示，美國逾半數民眾認為在俄羅斯撤軍以前，美國應繼續援助烏克蘭

路透報導，儘管美國近幾個月來對經濟前景的憂慮，以及國內政局發展讓民眾較無法顧及俄烏戰爭，但民調結果顯示，美國民眾仍持續支持總統拜登援助烏克蘭的政策。

一名美國官員表示，拜登政府一直在提供烏克蘭武器彈藥以助其擊退俄軍，預計今天烏克蘭獨立紀念日宣布新的約30億美元軍援計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已誓言，收復今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，以及2014年併吞克里米亞所侵占的烏國領土。

上週進行的網路民調共有1005名美國民眾參與，其中53%受訪者支持援助烏克蘭「直到俄軍完全撤出烏國聲稱擁有的領土」，反對者僅佔18%。

儘管民主黨選民更有可能對援助烏克蘭表達支持立場，但民調結果顯示支持者不分黨派；民主黨支持者佔66%，共和黨支持者佔51%。

51%美國受訪者支持向烏軍提供槍枝及反坦克武器，反對者僅佔22%。

先前的民調結果，支持向烏克蘭提供軍援的美國民眾比例更高，但路透無法取得直接可比的其他民調結果。

與以往民調結果相符，不分黨派的美國民眾較不支持派軍至烏克蘭，僅26%美國受訪者支持美國此舉，但43%受訪者同意美國派軍到未與俄羅斯交戰且鄰近烏克蘭的北大西洋公約組織（NATO）盟國。

美國預計提供烏克蘭30億美元的軍事援助。（Getty Images)
美國預計提供烏克蘭30億美元的軍事援助。（Getty Images)

烏克蘭 民調 俄羅斯

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