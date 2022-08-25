民調逾半贊成 美國援助烏克蘭至俄軍撤離

圖為美國提供給烏克蘭的海馬士火箭，極具攻擊戰力。（Getty Images)

俄烏戰爭迄今已滿半年，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天公布民調 結果顯示，美國逾半數民眾認為在俄羅斯 撤軍以前，美國應繼續援助烏克蘭 。

路透報導，儘管美國近幾個月來對經濟前景的憂慮，以及國內政局發展讓民眾較無法顧及俄烏戰爭，但民調結果顯示，美國民眾仍持續支持總統拜登援助烏克蘭的政策。

一名美國官員表示，拜登政府一直在提供烏克蘭武器彈藥以助其擊退俄軍，預計今天烏克蘭獨立紀念日宣布新的約30億美元軍援計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已誓言，收復今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，以及2014年併吞克里米亞所侵占的烏國領土。

上週進行的網路民調共有1005名美國民眾參與，其中53%受訪者支持援助烏克蘭「直到俄軍完全撤出烏國聲稱擁有的領土」，反對者僅佔18%。

儘管民主黨選民更有可能對援助烏克蘭表達支持立場，但民調結果顯示支持者不分黨派；民主黨支持者佔66%，共和黨支持者佔51%。

51%美國受訪者支持向烏軍提供槍枝及反坦克武器，反對者僅佔22%。

先前的民調結果，支持向烏克蘭提供軍援的美國民眾比例更高，但路透無法取得直接可比的其他民調結果。