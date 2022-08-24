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印媒專訪 吳釗燮：中國藉裴洛西訪台操演侵台劇本

中央社台北24日電
台外交部長吳釗燮（右）表示，印度與台灣同為面對中國軍事威脅的民主國家，應該團結合作，共同阻止威權主義對外擴張與侵略。圖為吳釗燮接受印度媒體ABP Network主播（左）訪問。（外交部提供）中央社
台外交部長吳釗燮（右）表示，印度與台灣同為面對中國軍事威脅的民主國家，應該團結合作，共同阻止威權主義對外擴張與侵略。圖為吳釗燮接受印度媒體ABP Network主播（左）訪問。（外交部提供）中央社

台外交部長吳釗燮今天接受8家印度主流媒體專訪指出，中國近日對台軍演的各種行動，凸顯中國謀劃已久，是以眾議院議長裴洛西訪台為藉口，操演中國長期準備侵台行動的劇本。

吳釗燮並強調，中國野心不限於台灣，中國透過「一帶一路」計畫將觸角延伸至斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦及吉布地等國，印度與台灣同為面對中國軍事威脅的民主國家，應該團結合作，共同阻止威權主義對外擴張與侵略。

台外交部發布新聞稿指出，吳釗燮今天分別接受ZEE MEDIA CORPORATION、ABP NETWORK、TV9、印度BBC、印度CNN、NEWS NATION、THE WEEK及THE TIME GROUPS等8家印度主流媒體專訪，闡述中國對台軍演已破壞台海現狀，對印太區域和平穩定構成嚴峻挑戰。吳釗燮感謝印度外交部日前公開表達對中國軍演嚴重破壞台海現狀的關切。

另外，吳釗燮強調，中國此次軍演，舉凡劃設演習區、導彈落點、動員大批軍機船艦與無人機對台灣與離島進行襲擾，以及搭配網路、假訊息攻擊等行動，均凸顯中國謀劃已久，以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣作為藉口，操演中方長期準備侵台行動的劇本。

吳釗燮指出，中國野心不限於台灣，中國透過「一帶一路」計畫將觸角延伸至斯里蘭卡、緬甸、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦及吉布地等國，透過債務陷阱等方式謀取海外基地，以圖擴張政治、軍事與經濟影響力。印台同為面對中國軍事威脅的民主國家，應該團結合作，共同阻止威權主義對外擴張與侵略。

吳釗燮強調，台灣人民捍衛國家主權及自由民主生活方式的決心堅定不移，台灣將持續提升國防實力，加強與美國等理念相近國家的安全交流與合作，共促台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

吳釗燮表示，印度是全球最大民主國家，台印共享民主自由等普世價值，雙方在經貿、投資、高科技、半導體、文化及宗教等領域合作日趨密切。印度來台留學人數約2500名，其中高達近千名學生在台攻讀博士學位，人數居各國之冠，更為兩國關係發展的重要橋樑。

此外，吳釗燮也感謝印度媒體近年對台印度關係的各項正面友好報導，有效增進雙方人民的相互瞭解與好感；未來台灣將持續深化與印度合作，打造更友好的夥伴關係。

印度 一帶一路 緬甸

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