美駐中大使：北京得證明自己不是台海的「不穩定因素」

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（美聯社資料照片）

美國駐北京 大使伯恩斯（Nicholas Burns）19日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，呼籲中國自證並非台海議題中的「不穩定因素」，並承諾會採取和平的行動。

這是伯恩斯在聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）月初訪問台灣後，首度公開露面，他接受媒體專訪分享這段期間的美中外交互動，公開呼籲北京重返合作的談判桌。

裴洛西的專機2日晚間降落台灣前夕，伯恩斯被中方緊急召見，中國外交部副部長謝鋒當面提出抗議。

「我們有著非常積極，可以說是激烈辯論的會晤。」伯恩斯說，他捍衛裴洛西有權訪問台灣，也捍衛台海近60年來的和平穩定，同時他要求謝鋒保證中方會以「促進和平與穩定」的方式行事。

伯恩斯說，北京設計好應對之策，包含發射飛越台灣上空的飛彈、恫嚇並脅迫台灣當局，也在全球展開一場「指責美國破壞台海和平」的宣傳活動。

伯恩斯表示，美國相當清楚地維持既有政策，問題是有政府以激烈和暴力的方式來擾亂和平，這已吸引全世界關注。

「我們不認為美中關係有必要為了議長這趟和平的對台訪問而發生危機，這是北京政府製造的危機，這是反應過度。」伯恩斯在美國大使館 接受CNN訪問這樣說。

伯恩斯說，「現在是北京要讓全球相信，他們未來會和平行事。」國際社會如今高度擔憂，認為中國是台海議題的不穩定因素，這不符合任何人的利益。

中方不僅實施圍台軍演，並宣布暫停部分美中軍事對話管道，以及暫停美中氣候對話。

伯恩斯表示，「我們強烈敦促（中國）回到氣候議題的談判桌。」在這議題上保持資深官員層級的定期對話，符合兩國和世界的最佳利益；即便雙邊大使館官員維持聯繫，但在內閣官員層級的對話「無可替代」。

被問到如何看待北京從俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中汲取處理台灣議題的教訓，伯恩斯說，美國密切關注中國如何經營對俄羅斯的關係，美國也清楚表明，若中方系統性支持俄國侵略烏克蘭，就要承擔後果。

伯恩斯作為一名資深外交官，曾處理過複雜的伊朗核談判、軍援以色列，以及美印民用核能協議；如今，他說，美國使團的任務是盡力和中方對口保持聯繫。

此外，伯恩斯說，使團的另一項重大目標是和中國人民往來，不過這受到中方網路審查和清零政策影響，在社群平台發文或是與中國民眾面對面互動都會被干擾。

伯恩斯說，美國大使館發布有關美國的「一個中國」政策、香港議題、北約議題、和支持同志驕傲運動（LGBTQI Pride）都會被審查，凸顯中方當局採取的是「有害審查制度」。

此外，伯恩斯說，中方政府將烏克蘭戰爭的問題歸咎於美國和北約，而非俄國， 也讓他頗為困擾，他曾跟中方官員反映過這件事。